Maritaca presa em fios com cerol tem pata amputada em Poços de Caldas (MG)

Uma maritaca foi resgatada de um emaranhado de fios pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) na tarde dessa segunda-feira (6/4). O caso ocorreu no bairro Country Club, em Poços de Caldas (MG), no sul do estado.

A ave perdeu uma das patas por causa de ferimentos por linha de pipa com cerol, material altamente cortante e motivo frequente de acidentes envolvendo pessoas e animais, inclusive com morte.

A ave estava presa em diversos fios a 12 metros de altura, em um galho de uma árvore grande.

O resgate foi feito com uma viatura com uma plataforma elevatória para a retirada cuidadosa da ave. Seguindo protocolos de salvamento em altura, conseguiram retirar a maritaca com vida.

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Uma observação inicial concluiu a necessidade de amputação de uma das patas. O animal foi encaminhado para atendimento em um centro veterinário, onde deve receber avaliação e tratamento especializado.