Afogamento na Lagoa da Pampulha mobiliza bombeiros

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um homem de cabelos grisalhos morreu após um afogamento na Lagoa da Pampulha, na tarde desta sexta-feira (3/4), em Belo Horizonte. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.

Ele foi levado ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, na capital. O homem morreu logo após dar entrada no pronto-socorro.



Afogamento

De acordo com informações iniciais, a vítima, que não teve a identidade confirmada, estava dentro da lagoa quando foi perdida de vista. Testemunhas relataram que o homem se encontrava na margem, próximo à pista de caminhada, momentos antes do desaparecimento. No entanto, não foi possível confirmar o que ele fazia no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros iniciaram as buscas e conseguiram localizar o homem na água. Depois do resgate, a equipe realizou manobras de reanimação ainda no local antes de levá-lo ao hospital.