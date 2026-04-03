Afogamento na Lagoa da Pampulha mobiliza bombeiros
Vítima estava na margem da lagoa, próximo à pista de caminhada, quando desapareceu
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Um homem de cabelos grisalhos morreu após um afogamento na Lagoa da Pampulha, na tarde desta sexta-feira (3/4), em Belo Horizonte. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.
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Ele foi levado ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, na capital. O homem morreu logo após dar entrada no pronto-socorro.
Afogamento
De acordo com informações iniciais, a vítima, que não teve a identidade confirmada, estava dentro da lagoa quando foi perdida de vista. Testemunhas relataram que o homem se encontrava na margem, próximo à pista de caminhada, momentos antes do desaparecimento. No entanto, não foi possível confirmar o que ele fazia no local.
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Os bombeiros iniciaram as buscas e conseguiram localizar o homem na água. Depois do resgate, a equipe realizou manobras de reanimação ainda no local antes de levá-lo ao hospital.