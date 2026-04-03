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RESGATE

Afogamento na Lagoa da Pampulha mobiliza bombeiros

Vítima estava na margem da lagoa, próximo à pista de caminhada, quando desapareceu

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Nara Ferreira
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Andrei Megre
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
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Andrei Megre
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03/04/2026 12:43 - atualizado em 03/04/2026 18:15

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O Corpo de Bombeiros montou uma operação para procurar o homem na água
O Corpo de Bombeiros montou uma operação para procurar o homem na água crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de cabelos grisalhos morreu após um afogamento na Lagoa da Pampulha, na tarde desta sexta-feira (3/4), em Belo Horizonte. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.

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Ele foi levado ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, na capital. O homem morreu logo após dar entrada no pronto-socorro.

Afogamento

De acordo com informações iniciais, a vítima, que não teve a identidade confirmada, estava dentro da lagoa quando foi perdida de vista. Testemunhas relataram que o homem se encontrava na margem, próximo à pista de caminhada, momentos antes do desaparecimento. No entanto, não foi possível confirmar o que ele fazia no local.

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Os bombeiros iniciaram as buscas e conseguiram localizar o homem na água. Depois do resgate, a equipe realizou manobras de reanimação ainda no local antes de levá-lo ao hospital.

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