BH: jovem é morto a tiros ao lado da esposa no bairro Padre Eustáquio

Um jovem de 27 anos foi morto a tiros ao lado da esposa no bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (2/4). Três anos antes, ele já havia sido alvo e vítima de uma tentativa de homicídio.

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que uma viatura da Polícia Militar foi abordada por alguns pedestres que disseram haver um homem ferido por tiro. Os militares viram o homem caído no asfalto da Avenida dos Esportes, isolaram o local e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de saúde atendeu a ocorrência e a morte foi confirmada.

Conforme os registros, algumas pessoas disseram ter visto uma caminhonete branca, de modelo “Savero ou Strada”, fugindo sentido bairro depois dos disparos. Momentos depois, uma equipe de militares viu o carro passando pelo bairro Jardim São José, mas não conseguiu abordá-lo.

O veículo foi, por fim, encontrado na Rua Abacateiras, dentro do conjunto habitacional Vila São José. Os militares constataram que o veículo era clonado e que nenhuma pessoa estava no carro, tratando-se de um carro abandonado.

Aos militares, a esposa da vítima e testemunha do crime contou que o marido a chamou para ir a um local desconhecido, que não sabia onde era exatamente e precisou usar um aplicativo de navegação para conseguir chegar. O destino era a Vila Marmiteiros, na região do bairro Padre Eustáquio.

A mulher contou que o marido conversou por cerca de 20 minutos com uma pessoa por telefone, mas não detalhou o assunto. Depois disso, um veículo branco passou pelo local e uma pessoa, que estava no banco traseiro, começou a atirar contra o jovem. Ainda segundo o relato, o atirador desceu do carro, atirou mais vezes na vítima e voltou para o carro, fugindo em seguida.

O documento policial também registra o relato do pai da vítima. Segundo ele, o filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas do Aglomerado da Mina, de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana.

Ele também contou que o jovem havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no ano de 2023. O pai apontou um suspeito, que é um dos líderes do tráfico da região nevense, como possível autor dos disparos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais estiveram no local, bem como uma equipe da perícia técnica que inspecionou a cena do crime e o carro usado pelos criminosos, que foi removido ao pátio Novo BH, credenciado pelo Detran. Até a finalização desta reportagem, ninguém havia sido preso pelo crime. As investigações seguem com a 6ª Delegacia de Homicídios do Noroeste de Belo Horizonte.

