Adolescente de 16 anos morta a tiros é sepultada na Grande BH

Gabrielly Marques de Oliveira Belo, de 16 anos, morta a tiros, foi sepultada em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (25/3). O corpo da adolescente foi encontrado no último domingo (22/3) em uma área de mata em Betim, também na Grande BH. Dois homens confessaram o crime e estão presos.

O sepultamento ocorreu por volta das 13h no Cemitério Municipal Recanto do Paraíso. Gabrielly estava desaparecida desde 18 de março.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os dois suspeitos de matar a adolescente, de 18 e 19 anos, compareceram à Delegacia da Polícia Civil no domingo, confessaram o crime e informaram o local onde o corpo de Gabrielly estava. Conforme a corporação, eles alegaram arrependimento e medo de represálias, já que pessoas próximas estavam desconfiando do envolvimento deles.

A perícia constatou que a adolescente foi atingida por seis disparos de arma de fogo. Segundo relato, os tiros foram efetuados pelo suspeito de 19 anos. O outro afirmou que tentou esfaquear a vítima, mas não conseguiu perfurá-la.

Separadamente, um dos jovens afirmou que não conseguia lidar com o ocorrido e decidiu se entregar. O outro também relatou arrependimento e disse que pretendia procurar a polícia. Não foram repassadas informações sobre possíveis relações entre os suspeitos e a vítima, nem sobre motivação do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais.