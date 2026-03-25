Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA EM MINAS

Adolescente de 16 anos morta a tiros é sepultada na Grande BH

Corpo de Gabrielly Marques de Oliveira Belo foi encontrado enterrado no último domingo (22/3). Suspeitos estão presos e confessaram o crime

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
25/03/2026 15:40

compartilhe

SIGA
x
Gabrielly Marques de Oliveira Belo, de 16 anos, morta a tiros, foi sepultada em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Gabrielly Marques de Oliveira Belo, de 16 anos, morta a tiros, foi sepultada em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Reprodução

Gabrielly Marques de Oliveira Belo, de 16 anos, morta a tiros, foi sepultada em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (25/3). O corpo da adolescente foi encontrado no último domingo (22/3) em uma área de mata em Betim, também na Grande BH. Dois homens confessaram o crime e estão presos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O sepultamento ocorreu por volta das 13h no Cemitério Municipal Recanto do Paraíso. Gabrielly estava desaparecida desde 18 de março.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os dois suspeitos de matar a adolescente, de 18 e 19 anos, compareceram à Delegacia da Polícia Civil no domingo, confessaram o crime e informaram o local onde o corpo de Gabrielly estava. Conforme a corporação, eles alegaram arrependimento e medo de represálias, já que pessoas próximas estavam desconfiando do envolvimento deles.

A perícia constatou que a adolescente foi atingida por seis disparos de arma de fogo. Segundo relato, os tiros foram efetuados pelo suspeito de 19 anos. O outro afirmou que tentou esfaquear a vítima, mas não conseguiu perfurá-la.

Separadamente, um dos jovens afirmou que não conseguia lidar com o ocorrido e decidiu se entregar. O outro também relatou arrependimento e disse que pretendia procurar a polícia. Não foram repassadas informações sobre possíveis relações entre os suspeitos e a vítima, nem sobre motivação do crime. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais. 

Tópicos relacionados:

adolecente betim crime esmeraldas grande-bh morte tiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay