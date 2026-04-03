'Descanse em paz': post em rede social gera tumulto em cidade mineira

O município de Várzea da Palma (MG), na Região Norte, com 34 mil habitantes, vive um alvoroço depois de uma brincadeira publicada na maior página de notícias da cidade. Na quinta-feira (2/4), a página Vzp Online, que soma mais de 60 mil seguidores, publicou uma foto em preto e branco do prefeito Rodrigo Aguiar Dalla Bernardina (Podemos), com o texto “Descanse em paz, Rodrigo”.

No entanto, a legenda da imagem esclareceu o motivo da postagem. “Amanhã é aniversário do prefeito e espero que ‘ceis’ deixem ele descansar em paz! 'Hapi bardei tuiú' (Happy birthday to you - Feliz aniversário, em inglês)”. Rodrigo completa 44 anos nesta quinta-feira (3/4).

Publicação mencionava aniversário do prefeito na legenda, mas passou batido por quem via a imagem rapidamente Reprodução/Redes sociais

O esclarecimento na própria publicação não foi o bastante para evitar a propagação da notícia falsa do chefe do Executivo municipal. Em publicação no Instagram, Rodrigo disse que acordou com diversas ligações e mensagens de pessoas preocupadas com ele, inclusive familiares idosos, como a mãe, pai e avó, a própria filha, amigos e outros prefeitos da região.

“[Recebi ligações] inclusive da minha mãe perguntando o que estava acontecendo, querendo falar comigo e não conseguia. Meu pai, cardíaco, passou mal. Minha avó de 94 anos, que fez aniversário ontem, desmaiou”, contou. Segundo ele, a filha, que tem oito anos, viu a imagem no celular da mãe e entrou em prantos.

O prefeito questionou “até que ponto engajamento e likes valem mais que a vida de uma pessoa” e considerou a publicação irresponsável. “Até que ponto rede social virou terra sem lei? Até que ponto o celular deixou de ser um meio de comunicação para se tornar uma arma?”. O chefe do Executivo esclareceu que está bem e saudável, “cercado de carinho”.

Nota de repúdio

Por sua vez, a Prefeitura de Várzea da Palma publicou uma nota de repúdio sobre o caso. A gestão afirmou que a página “produziu um conteúdo induzindo a interpretação de que o prefeito havia falecido” de forma irresponsável e desrespeitosa.

Segundo a Prefeitura, a publicação causou apreensão, sofrimento e confusão a familiares, amigos e toda a população. “Trata-se de uma conduta inaceitável, que ultrapassa qualquer limite de razoabilidade e responsabilidade, ferindo princípios básicos de respeito, ética e humanidade”, diz trecho do texto.

A declaração também afirma que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como justificativa para disseminar desinformação ou causar sofrimento.

A gestão municipal afirmou que irá adotar medidas cabíveis diante do ocorrido, mas não detalhou o que será feito. “Reiteramos nosso respeito ao prefeito, a sua família e à população, reafirmando nosso compromisso com a verdade, a responsabilidade e o respeito. Respeito à vida e às pessoas é inegociável”, finalizou.

Administrador da página se pronuncia



O responsável pela página, que não se identificou, respondeu às publicações da prefeitura e do prefeito. Em um vídeo publicado na página, que, quando foi assistido pela reportagem, já somava mais de 1.200 curtidas, o jovem afirmou que o prefeito deveria respeitar a população várzea-palmense com atendimentos melhores de saúde e sinalização de trânsito.

“Acho, senhor prefeito, que você tinha que pedir respeito, não só para a sua família, mas para as pessoas que morreram na BR, para as pessoas que tiveram traumatismo craniano, para pessoas que morreram de acidente dentro da cidade com falta de atendimento no Samu, com falta de atendimento médico, com a situação precária que nosso município está passando”, disse.

O administrador da página também criticou a falta de esclarecimentos sobre a situação municipal e a publicação feita nessa quinta-feira. “Aí você aproveita uma oportunidade dessa pedindo respeito para a sua família? Porque tem várias outras famílias aqui esperando o seu vídeo pedindo respeito para eles devido à falta de respeito sua e falta de compromisso com o povo de Várzea da Palma. Morreu gente, tem gente sendo prejudicada e nunca foi feito nenhum esclarecimento”, argumentou.



População dividida

Nos comentários das publicações, a população se divide. Em um deles, uma moradora argumentou que a confusão foi causada por falta de interpretação de texto de uma brincadeira já conhecida. “Era só ler até o final, né? Não que ele esteja certo, mas o povo também só prova que não lê as coisas direito e interpreta como quer. Ele não está certo, mas também não é pra tanto, não”, escreveu.

Já outro morador considerou a reação da gestão um “mimimi” e reafirmou o pedido de respeito da prefeitura à população. “[Há] poucas ações administrativas relacionadas ao abandono das necessidades básicas da população. Quem quer respeito, dá-se o respeito. Vida longa ao nosso exímio sr. prefeito”, comentou.

Em outros, pessoas questionam as intenções da página e dizem que ela “pecou” em fazer a postagem. “Muito triste, em plena semana santa desejar mal pra outra pessoa”, disse mais uma pessoa.

A página já foi usada para divulgações da prefeitura na época das eleições municipais, o que causou estranhamento por parte dos moradores. “Rodrigo, achei muito desnecessário o post, internet virou terra de ninguém! Foi péssimo, horrível, mas na eleição você INFLOU essa página!!!! Algo estranho!”, escreveu um morador. Já outro questionou: “Essa página é a mesma que presta serviço para a prefeitura? Uma tamanha irresponsabilidade.”

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Com a repercussão do caso, a página Vzp Online privou seus conteúdos. O Estado de Minas tentou contato com a equipe responsável e ainda não obteve retorno. A Prefeitura de Várzea da Palma também foi procurada para novos esclarecimentos acerca das alegações da página e a reportagem aguarda retorno.