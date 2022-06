Político de Várzea da Palma é encontrado morto no centro de BH

Presidente da Câmara Municipal de Várzea da Palma, André Nascimento de Souza (MDB) morre em Belo Horizonte; político sofria com problemas de pressão (foto: Divulgação/Câmara Municipal de Várzea da Palma)

André Nascimento de Souza (MDB), presidente da Câmara Municipal de Várzea da Palma, no Norte de Minas, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (30/6) em um hotel no centro de Belo Horizonte.Em uma viagem a trabalho, André foi encontrado caído de bruços às 11h35 por um amigo que estranhou não ter recebido nenhuma resposta ao bater repetidamente na porta do quarto, segundo informações da Polícia Militar.Chamado para realizar o atendimento, o SAMU suspeita que o político, que tinha pressão alta, tenha sofrido um infarto. No dia anterior, ele já havia se queixado de dores no peito. Vários medicamentos foram encontrados próximos ao corpo.A Câmara de Várzea da Palma divulgou uma nota de pesar