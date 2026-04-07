Vai chover em BH hoje? Veja previsão para esta terça-feira (7/4)
A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 17,2 °C; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais
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A terça-feira (7/4) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde, segundo a Defesa Civil municipal.
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A temperatura mínima registrada foi de 17,2 °C, e a máxima estimada é de 31 °C com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% no período da tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,5 °C, às 5h10.
- Centro Sul: 18,4 °C, às 6h10.
- Oeste: 17,2 °C, com sensação térmica de 11 °C, às 6h.
- Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 20,1 °C, às 6h.
- Venda Nova: 18,7 °C, às 5h50.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas Gerais?
O tempo deve ficar estável no Norte e Leste de Minas Gerais nesta terça-feira (7/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As instabilidades se restringem ao oeste e sul do estado, decorrente do ciclo diurno de temperatura e umidade.
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Há possibilidade de chuva isolada na área central do estado. Nas demais regiões mineiras, apenas variação de nebulosidade.