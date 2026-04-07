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PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH hoje? Veja previsão para esta terça-feira (7/4)

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 17,2 °C; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
07/04/2026 09:37

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Terça-feira (7/4) poderá ter pancadas de chuva em BH
Terça-feira (7/4) poderá ter pancadas de chuva em BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A terça-feira (7/4) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde, segundo a Defesa Civil municipal.

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A temperatura mínima registrada foi de 17,2 °C, e a máxima estimada é de 31 °C com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% no período da tarde. 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,5 °C, às 5h10.
  • Centro Sul: 18,4 °C, às 6h10.
  • Oeste: 17,2 °C, com sensação térmica de 11 °C, às 6h.
  • Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 20,1 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 18,7 °C, às 5h50.

 

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O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Como fica o tempo em Minas Gerais?

O tempo deve ficar estável no Norte e Leste de Minas Gerais nesta terça-feira (7/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As instabilidades se restringem ao oeste e sul do estado, decorrente do ciclo diurno de temperatura e umidade.

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Há possibilidade de chuva isolada na área central do estado. Nas demais regiões mineiras, apenas variação de nebulosidade.

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