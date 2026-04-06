Carro cai em cratera durante chuva no domingo de Páscoa em Juiz de Fora

Um carro caiu em uma cratera na noite desse domingo de Páscoa (5/4), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo relatos nas redes sociais, o acidente aconteceu na Rua José Lourenço, no Bairro Borboleta. No momento, chovia, o que pode ter comprometido a visibilidade do motorista.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (6/4) na cidade é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

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A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o carro desrespeitou a sinalização de interdição e caiu na erosão. A via está em obras para correção da erosão e manutenção da rede de drenagem.