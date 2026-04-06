Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM JUIZ DE FORA

Carro cai em cratera durante chuva no domingo de Páscoa em Juiz de Fora

Acidente na cidade da Zona da Mata ocorreu à noite; não há registro de feridos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/04/2026 06:33 - atualizado em 06/04/2026 06:37

compartilhe

SIGA
×
No momento do acidente chovia, o que pode ter comprometido a visibilidade do motorista
No momento do acidente chovia, o que pode ter comprometido a visibilidade do motorista crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um carro caiu em uma cratera na noite desse domingo de Páscoa (5/4), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo relatos nas redes sociais, o acidente aconteceu na Rua José Lourenço, no Bairro Borboleta. No momento, chovia, o que pode ter comprometido a visibilidade do motorista.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Leia Mais

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (6/4) na cidade é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o carro desrespeitou a sinalização de interdição e caiu na erosão. A via está em obras para correção da erosão e manutenção da rede de drenagem.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito chuva cratera juiz-de-fora

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay