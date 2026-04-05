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DOMINGO COM CHUVA

Chuva com risco de granizo atinge BH depois de alerta da Defesa Civil

Tempestade começou depois de aviso do órgão; há risco de chuva forte e granizo e população deve seguir orientações de segurança

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
05/04/2026 15:38 - atualizado em 05/04/2026 17:05

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Segundo o órgão, a mudança no tempo exige atenção redobrada da população
Chuva já cai no Bairro Gutierrez neste domingo (4/4) crédito: Regina Werneck/EM/D.A Press

A chuva já atinge Belo Horizonte na tarde deste domingo (5/4), após a Defesa Civil emitir dois alertas para possibilidade de granizo e precipitações de intensidade moderada a forte nas próximas horas na capital mineira.

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De acordo com o órgão, a capital entrou em cenário de atenção devido à previsão de chuva de intensidade moderada a forte, com potencial para rajadas de vento e granizo nas próximas horas. No momento do aviso, os termômetros marcavam 29,9°C, com umidade relativa do ar em 45%.

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Diante do risco de tempestades, a Defesa Civil reforça a importância de adotar medidas de proteção para evitar acidentes.

Recomendações da Defesa Civil:

  • Tenha um local seguro previamente definido para se abrigar em caso de granizo
  • Evite permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras e estacionamentos
  • Não fique em locais elevados, como morros, topos de prédios e torres
  • Nunca se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores
  • Procure deixar o carro em local coberto e seguro

A população pode receber alertas sobre chuvas fortes, tempestades, vendavais e risco de deslizamentos por meio do canal oficial da Defesa Civil no WhatsApp, disponível em: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Outra opção é o cadastro por SMS: basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O serviço é gratuito e envia notificações em tempo real.

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Os avisos também são divulgados pelas redes sociais oficiais da Defesa Civil, incluindo Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e Telegram.

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