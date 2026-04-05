Na Catedral de BH, fiéis participam da missa do Domingo de Páscoa

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Na manhã do dia da Ressurreição, os católicos participaram, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, da missa de Páscoa celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom José Otácio Oliveira Guedes.

Ele explicou que “hoje é um dia muito especial, a ressurreição, vitória de Jesus sobre a morte. Isso indica que o caminho que ele trilhou é o caminho adequado: amar, doar a vida. Assim, em qualquer circunstância de vida que você esteja, importante saber que ela pode ser iluminada, fecundada por um horizonte de esperança que vai além da morte – e é isso que necessitamos”.

Em mensagem aos fiéis, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, destacou a importância da data no calendário da Igreja.

“Jesus ressuscitou! É o que proclamamos com alegria no domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus é a vitória definitiva da vida sobre a morte. ‘Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais’, assim anuncia São Paulo em sua Carta aos Romanos. O anúncio da vitória de Jesus sobre a morte deve inspirar alegria nos nossos corações. Uma alegria que alicerça importante convicção: nenhuma dor é definitiva, nem a morte tem a palavra final.”

Na manhã do dia da Ressurreição, os católicos participaram, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, da missa de Páscoa Arquidiocese De BH/Divulgação

Dom Walmor lembrou que, para aqueles que estão em comunhão com Deus, a vitória é certa, a vida plena supera a morte.

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“Desde já, somos chamados a uma vida nova, a cultivar novos propósitos, a exercer sempre mais a solidariedade, a fraternidade e o perdão. Uma vida mais alegre, em contraponto a tantos adoecimentos que afligem a dimensão espiritual e psíquica do ser humano. Possamos deixar morrer a humanidade envelhecida que habita cada um de nós, para que resplandeça uma humanidade nova, configurada a Cristo. Uma humanidade mais santa, em harmonia com a casa comum, capaz de cultivar e fortalecer, sempre mais, a paz.”