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DIA DA RESSUREIÇÃO

Na Catedral de BH, fiéis participam da missa do Domingo de Páscoa

Esperança, amor e valorização da vida devem iluminar os que seguem o caminho de Jesus

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
05/04/2026 14:14

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Em mensagem aos fiéis, dom Walmor Oliveira de Azevedo destaca a importância da data no calendário da Igreja
Em mensagem aos fiéis, dom Walmor Oliveira de Azevedo destacou a importância da data no calendário da Igreja crédito: Arquidiocese De BH/Divulgação

Na manhã do dia da Ressurreição, os católicos participaram, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, da missa de Páscoa celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom José Otácio Oliveira Guedes.

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Ele explicou que “hoje é um dia muito especial, a ressurreição, vitória de Jesus sobre a morte. Isso indica que o caminho que ele trilhou é o caminho adequado: amar, doar a vida. Assim, em qualquer circunstância de vida que você esteja, importante saber que ela pode ser iluminada, fecundada por um horizonte de esperança que vai além da morte – e é isso que necessitamos”.

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Em mensagem aos fiéis, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, destacou a importância da data no calendário da Igreja.

“Jesus ressuscitou! É o que proclamamos com alegria no domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus é a vitória definitiva da vida sobre a morte. ‘Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais’, assim anuncia São Paulo em sua Carta aos Romanos. O anúncio da vitória de Jesus sobre a morte deve inspirar alegria nos nossos corações. Uma alegria que alicerça importante convicção: nenhuma dor é definitiva, nem a morte tem a palavra final.”

 

Em mensagem aos fiéis, dom Walmor Oliveira de Azevedo destaca a importância da data no calendário da Igreja
Na manhã do dia da Ressurreição, os católicos participaram, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte da capital, da missa de Páscoa Arquidiocese De BH/Divulgação

Dom Walmor lembrou que, para aqueles que estão em comunhão com Deus, a vitória é certa, a vida plena supera a morte.

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“Desde já, somos chamados a uma vida nova, a cultivar novos propósitos, a exercer sempre mais a solidariedade, a fraternidade e o perdão. Uma vida mais alegre, em contraponto a tantos adoecimentos que afligem a dimensão espiritual e psíquica do ser humano. Possamos deixar morrer a humanidade envelhecida que habita cada um de nós, para que resplandeça uma humanidade nova, configurada a Cristo. Uma humanidade mais santa, em harmonia com a casa comum, capaz de cultivar e fortalecer, sempre mais, a paz.” 

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