Tragédia no Recife: desabamento de casarão deixa dois mortos; veja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após a parede de um casarão histórico desabar na comunidade do Pilar, na região central de Recife (PE), na noite desta segunda-feira (6/4).

O desabamento ocorreu em meio a chuvas que atingem a cidade. Recife entrou em estágio de mobilização às 19h30, segundo o Centro de Operações municipal.

Localizada no Bairro do Recife, a comunidade do Pilar reúne moradores que reivindicam acesso à moradia popular desde a década de 1970. O nome está relacionado à histórica Igreja de Nossa Senhora do Pilar, um dos marcos religiosos da cidade.

As vítimas feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Assistentes sociais também foram ao local para auxiliar os moradores.

O prefeito Victor Marques (PC do B) e o ex-prefeito João Campos (PSB), que deixou o cargo para disputar a eleição para governador, lamentaram o desabamento.

"As equipes da Prefeitura do Recife estão atuando no apoio aos familiares e pessoas que moram no entorno", disse Campos.

Em nota, a governadora Raquel Lyra (PSD) também lamentou e alertou para as condições meteorológicas de Pernambuco.

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