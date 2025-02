Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, é a única a não ter Assembleia aliada

De todos os governadores dos estados brasileiros, Raquel Lyra, do PSDB, é a única que não tem Assembleia Legislativa aliada. A governadora de Pernambuco viu derrota avassaladora na eleição das comissões na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nessa terça-feira, 25. O resultado foi de 15 das 17 comissões da Casa nas mãos da oposição, deixando o governo com apenas duas.

As comissões que serão comandadas por aliados de Raquel Lyra são a de Meio Ambiente, presidida pela deputada estadual Rosa Amorim, do PT; e a de Agricultura, liderada por Luciano Duque, Solidariedade.

Esta foi a maior derrota política já sofrida por qualquer governador de Pernambuco na Assembleia. A oposição passará a comandar algumas das principais comissões, como a de Finanças, a de Administração Pública e a da Constituição, Legislação e Justiça. Nesta última, a presidência ficou com o coronel Alberto Feitosa, do PL.

O único colegiado que ainda não teve presidente e vice definidos é a Comissão de Ética, mas estes postos são decididos pelo plenário da Alepe.

O desfecho da eleição na Assembleia pernambucana reflete os resultados de falhas sucessivas na articulação política do governo Lyra. A governadora já iniciou o mandato desprezando políticos em geral e, frequentemente, negou dialogar com aliados que seriam fundamentais para a vitória. Ela está de saída do PSDB e vai se filiar ao PSD.