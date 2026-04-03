Campanha arrecada doações para funcionários de asilo que desabou em BH

Além de provocar a morte de 12 pessoas, o desabamento de um imóvel na Rua Soldado Mário Neto, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, em 5 de março, deixou pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.

No local, funcionavam uma academia e a Casa de Repouso Pró-Vida, empreendimentos em que aproximadamente 18 pessoas trabalhavam, segundo Adriana Soares, de 50 anos, confeiteira e amiga do dono, que morreu no desabamento. Ela tem sido a responsável, junto da igreja do bairro, por arrecadar doações para os trabalhadores, que perderam os empregos.

“A gente está ajudando da forma que pode”, diz. Segundo Adriana, 18 funcionários foram afetados. Desse total, dois homens que trabalhavam na academia dispensaram ajuda e cinco receberam cestas básicas.

Entre as pessoas que estão sofrendo dificuldades financeiras, está Penha Maria Dias Gonçalves, de 64, que trabalhava como cuidadora no lar de idosos. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas nessa terça-feira (31/3), ela contou que não tinha recebido o pagamento do mês, previsto para o dia 10 de março, quando a tragédia aconteceu. Ela está à procura de um novo emprego como cuidadora de idosos. Ela conta que, apesar de saber que será difícil, precisa se ocupar.

Adriana afirma que, no momento, os itens necessários são alimentos perecíveis, como leite e carne, além de café, óleo e biscoitos para as crianças. Também são necessários itens de higiene pessoal e limpeza.

Como doar?

A arrecadação dos itens está sendo realizada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Rua Jairo Brito dos Santos, 262, Bairro Jardim Vitória. Para combinar a entrega das doações, as pessoas interessadas devem entrar em contato com Adriana no telefone (31) 98819-6262.

Desabamento

Localizado na Rua Soldado Mário Neto, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de BH, o imóvel onde funcionavam um lar de idosos, uma academia, um espaço de estética e imóvel de uma família desabou. O desmoronamento provocou a morte de 12 pessoas, entre elas o dono dos negócios, Renato Duarte, conhecido como Renatinho, e 11 residentes da casa de repouso.

Um mês após o desastre, ainda não há respostas sobre o que motivou o desabamento.

As buscas pelas vítimas em meio aos escombros duraram mais de 24 horas. Além dos mortos, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que resgatou oito pessoas com vida e nove conseguiram sair por meio próprios.

Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Voltar Próximo

Doação de cães

Defensoras da causa animal e amigas de Renato Duarte estão à procura de um lar para alguns dos cachorros que ele cuidava. Renatinho resgatava animais de rua.

Segundo Érica Alves, seis cães estão disponíveis para adoção. Dona do Animorzinho Banho e Tosa, localizado na mesma rua do imóvel que desabou, ela está ajudando a cuidar dos animais neste momento. Érica contou que tem levado ração para os cachorros, que haviam sido adotados por Renatinho.

Sâmia Nunes, de 31, viúva de Renatinho, contou em entrevista exclusiva ao Estado de Minas que o marido era apaixonado por animais e sempre trazia um novo cachorro. À reportagem, ela afirmou que gostaria de poder ficar com todos os cães, mas que não tem condições por morar com a mãe e ter perdido a fonte de renda.

Sâmia tinha um espaço de estética que funcionava no mesmo imóvel da casa dela e do asilo. A viúva conversou com a reportagem do Estado de Minas nessa sexta-feira (27/3), mas solicitou que a entrevista não fosse gravada nem fotografada.

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Cachorros disponíveis para adoção

Amigão : sem raça definida, porte médio

: sem raça definida, porte médio Boakal : sharpei, porte médio

: sharpei, porte médio Zeus : mestiço pastor alemão, porte médio

: mestiço pastor alemão, porte médio Todinho : sem raça definida, porte grande

: sem raça definida, porte grande Duke : sem raça definida, porte médio

: sem raça definida, porte médio Angelina: pitbull, porte médio (castrada, com cerca de 4 anos)

Como adotar?

Interessados devem entrar em contato com Érica Alves pelo número (31) 99555-7061.