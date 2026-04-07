Pode chover granizo em 316 cidades de MG nesta quarta-feira (8/4)

Minas Gerais tem 316 cidades sob alerta laranja de tempestade para amanhã, quarta-feira (8/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Municípios podem enfrentar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Outras 11 cidades podem enfrentar tempestades nesta terça-feira (7/4). Segundo o Inmet, estas cidades estão sob alerta amarelo, válido até o fim do dia de hoje.

Existe risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, além de baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções

não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta amarelo

Campina Verde

Carneirinho

Fronteira

Frutal

Gurinhatã

Itapagipe

Iturama

Limeira do Oeste

Santa Vitória

São Francisco de Sales

União de Minas

Municípios sob alerta laranja