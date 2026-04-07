Emergência em Contagem: casos de gripe têm alta de 36% só este ano

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na esteira do período sazonal propício para doenças respiratórias, o cenário em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, preocupa. A prefeitura decretou, nesta terça-feira (7/4), estado de emergência, além de anunciar 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Materno Infantil.

A medida visa aumentar a capacidade de atendimento e resposta à crise respiratória, sobretudo em relação às crianças, que são mais vulneráveis devido à baixa imunidade.

Conforme o Decreto nº 1.908, o crescimento dos casos no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2025, é anormal e caracteriza como situação de emergência em saúde pública. A medida tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Em 12 semanas, Contagem registrou 304 casos de SRAG em 2026, contra 242 no mesmo período do ano anterior – um crescimento de 27%. Das 304 notificações na cidade, 36% foram diagnosticadas em crianças de até 5 anos e 26,3% em idosos. Isto é, 109 crianças e 80 idosos. O aumento da síndrome gripal na cidade é ainda mais expressivo – de 3.477 no primeiro trimestre de 2025 para 4.725 neste ano, cerca de 36% a mais.

A situação é agravada, ainda, pelo número de mortes na cidade que chega a 17 neste ano, contra as 11 de 2025, um aumento de 55%. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), apenas Contagem decretou emergência no estado de Minas Gerais, mas os dados acenam para um estado de atenção.

De acordo com a pasta, até esta segunda-feira (6/4), havia 6.189 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com hospitalização no estado, sendo 323 por covid-19, 250 por influenza e 120 por vírus sincicial respiratório (VSR). Desses, foram contabilizadas 295 mortes por SRAG, sendo 47 por covid-19, 16 por influenza e uma por vírus sincicial respiratório (VSR).

Atenção à saúde

Além de aumentar a quantidade de leitos, o atendimento pediátrico nas UPAs Ressaca, Vargem e Industrial, em Contagem, foi ampliado. Em resposta à crise respiratória, a prefeitura informou que as equipes também foram capacitadas e qualificadas para receber casos mais leves.

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Ao todo, foram contratados nove enfermeiros e 12 técnicos de enfermagem. Há, ainda, previsão de entrada de mais 12 técnicos de enfermagem, um enfermeiro e três fisioterapeutas na próxima semana. Além disso, houve um aumento de 15 médicos para atendimento de adultos e de 12 médicos para atendimento de crianças. O investimento foi de mais de R$ 10 milhões.