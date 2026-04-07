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SITUAÇÃO ANORMAL

Emergência em Contagem: casos de gripe têm alta de 36% só este ano

Casos de síndrome gripal no município são expressivos. Para atender à demanda, 10 leitos de UTI pediátrica foram instalados para enfrentar período sazonal

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/04/2026 15:33

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A nova gripe que gerou alerta da OMS para 2026
Contagem é a única cidade de Minas Gerais em estado de emergência para as doenças respiratórias crédito: BBC

Na esteira do período sazonal propício para doenças respiratórias, o cenário em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, preocupa. A prefeitura decretou, nesta terça-feira (7/4), estado de emergência, além de anunciar 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Materno Infantil.

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A medida visa aumentar a capacidade de atendimento e resposta à crise respiratória, sobretudo em relação às crianças, que são mais vulneráveis devido à baixa imunidade.

Conforme o Decreto nº 1.908, o crescimento dos casos no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2025, é anormal e caracteriza como situação de emergência em saúde pública. A medida tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

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Em 12 semanas, Contagem registrou 304 casos de SRAG em 2026, contra 242 no mesmo período do ano anterior – um crescimento de 27%. Das 304 notificações na cidade, 36% foram diagnosticadas em crianças de até 5 anos e 26,3% em idosos. Isto é, 109 crianças e 80 idosos. O aumento da síndrome gripal na cidade é ainda mais expressivo – de 3.477 no primeiro trimestre de 2025 para 4.725 neste ano, cerca de 36% a mais.

A situação é agravada, ainda, pelo número de mortes na cidade que chega a 17 neste ano, contra as 11 de 2025, um aumento de 55%. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), apenas Contagem decretou emergência no estado de Minas Gerais, mas os dados acenam para um estado de atenção.

De acordo com a pasta, até esta segunda-feira (6/4), havia 6.189 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com hospitalização no estado, sendo 323 por covid-19, 250 por influenza e 120 por vírus sincicial respiratório (VSR). Desses, foram contabilizadas 295 mortes por SRAG, sendo 47 por covid-19, 16 por influenza e uma por vírus sincicial respiratório (VSR).

Atenção à saúde

Além de aumentar a quantidade de leitos, o atendimento pediátrico nas UPAs Ressaca, Vargem e Industrial, em Contagem, foi ampliado. Em resposta à crise respiratória, a prefeitura informou que as equipes também foram capacitadas e qualificadas para receber casos mais leves.

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Ao todo, foram contratados nove enfermeiros e 12 técnicos de enfermagem. Há, ainda, previsão de entrada de mais 12 técnicos de enfermagem, um enfermeiro e três fisioterapeutas na próxima semana. Além disso, houve um aumento de 15 médicos para atendimento de adultos e de 12 médicos para atendimento de crianças. O investimento foi de mais de R$ 10 milhões.

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