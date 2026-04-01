Doenças respiratórias: pico de atendimentos de crianças previsto para maio

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

À medida em que o outono avança, a preocupação com as doenças respiratórias cresce. A taxa de positividade para influenza, vírus causador da gripe, está acima do esperado para esta época do ano no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) mostram que o índice chegou a 20,2% no início de março de 2026. Em Minas Gerais, o cenário é de alerta e a baixa imunidade de crianças pequenas e idosos acende um alerta: o pico de atendimentos nos serviços de pronto atendimento do estado está previsto para o próximo mês.

Para prevenir o agravamento da situação, o Hospital João XXIII, referência em Belo Horizonte, recebe novos leitos infantis e reforça o atendimento do hospital Infantil João Paulo II. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (1º/4), o secretário de Saúde de estado Fábio Baccheretti informou que a instituição recebeu sete novos leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 19 leitos de enfermaria, dois consultórios médicos de pronto atendimento e oito leitos em salas de decisão clínica.

Baccheretti ressalta que o crescimento de casos ocorre em decorrência do período e que, apesar de o investimento ser positivo, a população continuará contraindo doenças respiratórias. “Mesmo com o número de leitos aumentado, a previsão é que os hospitais continuem cheios. Além de aumento de casos, os atendimentos se concentram em alguns horários”, disse.

De acordo com ele, o outono é a maior preocupação em relação à pediatria e a previsão é que todo o estado vivencie um estresse no sistema de saúde. Segundo o secretário, é importante se antecipar ao pico e, por isso, os leitos chegaram antes que ele ocorresse. De dezembro de 2018 a fevereiro de 2026, a quantidade de leitos de UTI em Minas aumentou 32%, saindo de 1.994 para 2.642. O efetivo de médicos também foi ampliado e o hospital contará com 10 pediatras no plantão, divididos entre o pronto atendimento e salas de decisão.

“Temos um crescimento robusto do número de leitos de UTI e não passaremos por momentos já conhecidos. Teremos doenças respiratórias e, por isso, já capacitamos o atendimento e a atenção, especialmente em relação à vacinação”, reforçou.

A medida responde ao crescimento da demanda entre março e maio, época em que o hospital registra aumento médio de 47% nos atendimentos de pronto-socorro e de 40% nas internações. As ações ampliam a capacidade assistencial e fortalecem o monitoramento e a prevenção em todo o estado e têm um investimento de R$ 15 milhões.

Dados apurados pela Secretaria de Saúde do estado (SES/MG) mostram que os casos já estão aumentando, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, são as regiões Sul e do Triângulo que mais concentram os casos no estado. Até março, Minas Gerais registrou 6.189 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), dentre elas 323 por covid, 250 por influenza e 120 por vírus sincicial respiratório (VSR).

Vacinação

A SES/MG ressalta que a vacinação é a principal forma de prevenir casos graves de doenças respiratórias, como bronquiolite, covid-19, pneumonia pneumocócica e gripe, e de reduzir internações. A campanha de vacinação contra influenza deste ano concentra-se nos grupos prioritários – crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos e gestantes. O imunizante é trivalente e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B, já disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos vacimóveis.

No segundo sábado de abril (11/4), o Dia D de vacinação terá ações em municípios de todas as regiões do estado. No dia 23 de março, o estado recebeu 640 mil doses da vacina contra a gripe. Além dela, o calendário inclui imunizantes contra covid-19, pneumonia pneumocócica e Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

Neste ano, uma das estratégias é a vacinação contra o VSR – que causa a bronquiolite – para gestantes a partir da 28ª semana. A proteção é transferida para o bebê ainda durante a gestação, reduzindo o risco de formas graves após o nascimento. O imunizante está disponível desde dezembro do ano passado e tem a adesão avaliada como positiva pelo secretário.

“A maior parte do estado bate quase todas as metas de vacinação. Nós somos um dos estados com a melhor cobertura do Brasil. Considerando o tamanho de Minas Gerais, de fatos, somos um destaque”, explicou. Para Baccheretti, a maior preocupação são a influenza e a covid.

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“Muitos idosos acham que por já terem se vacinado no passado, não precisam tomar de novo, mas há dois fatores importantes. O primeiro é que o vírus muda muito de um ano para o outro. O segundo ponto é que a imunidade do idoso dura pouco, de seis a dez meses. Por isso, a imunização precisa ser anual”, concluiu.