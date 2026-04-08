Chove granizo em BH na tarde desta quarta-feira (8/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte registra chuva forte com granizo na tarde desta terça-feira (8/4). Segundo a meteorologia, pancadas de chuva estavam previstas para esta tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, chove forte na Região Centro-Sul. No entanto, o órgão municipal não emitiu alertas nas últimas horas.

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A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos dos Bairros Funcionários e Savassi com forte precipitação.