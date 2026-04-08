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CHUVA INTENSA

Chove granizo em BH na tarde desta quarta-feira (8/4)

Chuva forte atinge Região Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (8/4), Veja vídeo

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/04/2026 17:22 - atualizado em 08/04/2026 17:32

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Chove forte em BH nesta quarta-feira (8/4)
Chove forte em Belo Horizonte nesta quarta-feira (8/4) crédito: Carlos Altman/EM/DA Press

Belo Horizonte registra chuva forte com granizo na tarde desta terça-feira (8/4). Segundo a meteorologia, pancadas de chuva estavam previstas para esta tarde.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, chove forte na Região Centro-Sul. No entanto, o órgão municipal não emitiu alertas nas últimas horas.

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A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos dos Bairros Funcionários e Savassi com forte precipitação.

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