Chove granizo em BH na tarde desta quarta-feira (8/4)
Chuva forte atinge Região Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (8/4), Veja vídeo
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Belo Horizonte registra chuva forte com granizo na tarde desta terça-feira (8/4). Segundo a meteorologia, pancadas de chuva estavam previstas para esta tarde.
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De acordo com a Defesa Civil de BH, chove forte na Região Centro-Sul. No entanto, o órgão municipal não emitiu alertas nas últimas horas.
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A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos dos Bairros Funcionários e Savassi com forte precipitação.