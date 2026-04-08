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PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH hoje? Confira a previsão do tempo para esta quarta (8/4)

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 17,4 °C; veja a previsão do tempo para a capital mineira e Minas Gerais

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
08/04/2026 09:29

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Confira previsão do tempo para BH nesta quarta-feira (8/4)
Confira previsão do tempo para BH nesta quarta-feira (8/4) crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá dia de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a partir da tarde nesta quarta-feira (8/4), segundo informações da Defesa Civil da capital. 

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A temperatura mínima registrada foi de 17,4 °C, e a máxima estimada é de 32 °C com umidade relativa mínima do ar em torno de 45% no período da tarde. 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,9 °C, às 6h10.

  • Centro Sul: 18,3 °C, às 5h.

  • Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 14 °C, às 2h.

  • Pampulha: 17,7 °C, com sensação térmica de 19,4 °C, às 6h.

  • Venda Nova: 18,1 °C, às 6h05.


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O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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Como fica o tempo em Minas Gerais?

Nesta quarta-feira (8/4), a atuação de um cavado em superfície, associado a formação de uma frente fria no sul do Brasil, assim como, a configuração dos ventos em baixos e médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidades e pancadas de chuva no centro-sul e oeste de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No restante do estado, pode-se esperar apenas variação de nebulosidade.

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