Sua casa está pronta para a chuva? Guia para evitar infiltrações

Com alertas de chuva intensa emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para grande parte do Brasil, a vistoria preventiva é o caminho mais eficaz para evitar problemas sérios em seu imóvel, como infiltrações, goteiras e até danos estruturais. Ações simples podem proteger sua casa de prejuízos e garantir a segurança dos moradores.

Adotar uma rotina de manutenção antes dos períodos chuvosos economiza dinheiro e evita dores de cabeça. O ideal é realizar a vistoria antes do início da estação chuvosa ou, no mínimo, uma vez por ano. Uma revisão dos pontos mais vulneráveis da construção é fundamental para identificar e corrigir falhas que poderiam passar despercebidas em dias de sol.

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Telhados e lajes

Telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar podem ser deslocadas por ventos fortes facilmente, abrindo caminho para goteiras e infiltração. A fixação correta de todas as peças é crucial, por isso, verifique sempre a primeira linha de defesa contra a água.

Em lajes expostas, procure por fissuras, rachaduras ou áreas onde a impermeabilização possa estar desgastada. Pequenos reparos feitos com antecedência impedem que a água penetre na estrutura e cause manchas de umidade no teto dos cômodos inferiores.

Calhas e ralos

Esses sistemas são projetados para escoar a água da chuva de forma controlada, mas perdem a eficácia quando obstruídos. A limpeza de calhas e condutores é uma tarefa essencial, por isso, remova folhas, galhos e qualquer outro detrito que possa impedir o fluxo da água.

Calhas entupidas fazem a água transbordar, escorrendo pelas paredes externas, o que pode manchar a pintura e causar infiltrações. Verifique também se os ralos em quintais, varandas e áreas externas estão desobstruídos para evitar alagamentos.

Janelas, portas e paredes

A vedação de janelas e portas precisa estar em bom estado. Inspecione as borrachas e o selante de silicone ao redor das esquadrias. Pequenas frestas são suficientes para que a água da chuva, empurrada pelo vento, entre em casa.

Nas paredes externas, observe se há sinais de umidade, como bolhas na pintura, mofo ou descascamento, além de rachaduras, mesmo que pequenas, que devem ser corrigidas e seladas. A aplicação de tintas impermeabilizantes ou revestimentos adequados ajuda a criar uma barreira protetora contra a umidade.

Quando chamar um profissional?

Muitas dessas verificações, como a limpeza de calhas baixas e a inspeção visual de paredes, podem ser feitas pelo próprio morador. No entanto, para trabalhos em altura, como a verificação de telhados e lajes, ou para reparos estruturais e de impermeabilização, é fundamental contratar um profissional qualificado para garantir a segurança e a eficácia do serviço.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.