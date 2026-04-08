Vídeo: árvore atingida por raio cai sobre carro e provoca incêndio em BH

Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

Uma árvore caiu sobre um carro após a queda de um raio perto do Hospital Lifecenter, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4). Ainda não se sabe se as chamas atingiram o veículo, que estava com três pessoas: dois homens e uma mulher.

De acordo com relatos de testemunhas, um raio atingiu a árvore, que caiu imediatamente sobre o veículo, um Chevrolet Classic cinza escuro. Em seguida a árvore começou a pegar fogo. Inicialmente, não era possível visualizar claramente a situação dentro do automóvel devido à intensidade das chamas.

Pessoas que estavam na região se mobilizaram para ajudar. Um motociclista foi responsável por retirar as três vítimas do interior do carro antes que o fogo se alastrasse ainda mais.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes, nem sobre atendimento médico no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e garantir a segurança da área.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima