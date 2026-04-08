INUNDAÇÃO

Vídeo: estrutura cede e 'chove' dentro de supermercado em BH

Capital mineira registrou pancada de chuva extremamente forte com raios e ventos na tarde desta quarta-feira (8/4)

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
08/04/2026 18:08 - atualizado em 08/04/2026 18:19

Estrutura cede e 'chove' dentro de supermercado
Estrutura cede e 'chove' dentro de supermercado

A chuva forte que atinge Belo Horizonte no final da tarde desta quarta-feira (8/4) deixou um rastro de destruição, especialmente na Região Centro-Sul e no Hipercentro. Em um supermercado, uma estrutura do teto cedeu, provocando a entrada de água dentro do estabelecimento.

O comércio fica localizado na Rua Guajajaras, próximo à esquina com a Avenida Afonso Pena, no Centro.

Em um vídeo é possível ver as vias da região tomadas por grande quantidade de chuva, que se acumula nas rodas dos veículos. 

Dentro do supermercado aparece uma abertura no teto, próxima à iluminação, por onde sai água. A "chuva" dentro do estabelecimento inunda os corredores de alimentos. 

A capital mineira já registrou pancada de chuva extremamente forte no Hipercentro e no Centro-Sul, e moderada no Oeste. A Defesa Civil municipal ainda alerta para possibilidade de granizo.

