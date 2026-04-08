Vídeo: estrutura cede e 'chove' dentro de supermercado em BH
Capital mineira registrou pancada de chuva extremamente forte com raios e ventos na tarde desta quarta-feira (8/4)
A chuva forte que atinge Belo Horizonte no final da tarde desta quarta-feira (8/4) deixou um rastro de destruição, especialmente na Região Centro-Sul e no Hipercentro. Em um supermercado, uma estrutura do teto cedeu, provocando a entrada de água dentro do estabelecimento.
O comércio fica localizado na Rua Guajajaras, próximo à esquina com a Avenida Afonso Pena, no Centro.
Em um vídeo é possível ver as vias da região tomadas por grande quantidade de chuva, que se acumula nas rodas dos veículos.
Dentro do supermercado aparece uma abertura no teto, próxima à iluminação, por onde sai água. A "chuva" dentro do estabelecimento inunda os corredores de alimentos.
A capital mineira já registrou pancada de chuva extremamente forte no Hipercentro e no Centro-Sul, e moderada no Oeste. A Defesa Civil municipal ainda alerta para possibilidade de granizo.