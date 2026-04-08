Minas segue no topo da lista suja do trabalho escravo com aumento nos casos

Em atualização da “lista suja” do trabalho escravo, Minas Gerais aparece mais uma vez como o estado com maior número de novos empregadores incluídos, conforme divulgado pela Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/MG) nesta quarta-feira (8/4). De acordo com o órgão, dos 169 novos nomes, incluindo empresas e pessoas físicas, 36 são de Minas, o que representa 21,30%. Na segunda posição, está São Paulo com 20 novos registros. No último documento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), publicado em outubro do ano passado, Minas também liderou as inclusões, com 33 empregadores.

Dos 36 novos casos em que trabalhadores estavam sendo submetidos a situações de trabalho análogo à escravidão em Minas, 398 pessoas foram resgatadas, de acordo com o superintendente regional do trabalho Carlos Calazans.

O superintendente também afirma que Minas Gerais tem o maior número de inscrições na “lista suja”. Segundo Calazans, com essa atualização, são 122 registros no estado [confira lista no final da reportagem]. O número representa 19,9% do total de empregadores da lista, que é de 613, conforme o MTE. O chefe da SRTE/MG afirma que, desses 122 casos no estado, 1.067 trabalhadores foram resgatados.

“Minas Gerais tem esse número de recorde não porque tem mais trabalho escravo que o resto do país”, afirma Calazans. Ele explicou que o alto índice de empregadores do estado cadastrados na lista suja se deve ao aumento da fiscalização e de denúncias. Em Minas, a fiscalização é feita por auditores do trabalho da SRTE/MG e do grupo móvel de combate ao trabalho análogo à escravidão.

Ambientes de resgate

O chefe do órgão estadual afirma que 80% dos 36 novos registros foram em espaços rurais, como fazendas e produções agrícolas. A construção civil aparece como segundo ambiente mais frequente, afirma Calazans.

O chefe da SRTE/MG também destaca dois casos registrados na capital mineira, em que duas trabalhadoras no setor doméstico foram resgatadas. “Trabalhavam em bairros de luxo de Belo Horizonte, com média de 30 anos de trabalho (...) Moravam nas casas, dormiam em quartinhos sem ventilação”, descreveu.

Segundo Calazans, elas tinham jornadas exaustivas, trabalhando até de madrugada. O superintendente disse que, em um dos casos, um dos empregadores tentou justificar a situação degradante em que a trabalhadora vivia com a alegação “ela é da família”.

Atualização da lista

A “lista suja” do trabalho escravo, do MTE, é atualizada a cada seis meses. A nova publicação foi feita pelo MTE nessa segunda-feira (6/4). Calazans explica que as novas inclusões não significam necessariamente que as ocorrências foram registradas no período entre uma publicação e outra, uma vez que o processo de registro pode demorar.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a inclusão no cadastro só ocorre após a conclusão de processos administrativos, “nos quais são assegurados aos autuados o contraditório e a ampla defesa”. A pasta federal informa ainda que os nomes permanecem na lista por dois anos.

Nesta quarta-feira (8/4), Carlos Calazans entregou a “lista suja” do trabalho escravo atualizada ao procurador-chefe do MTE em Minas Gerais, Max Emiliano da Silva Sena. Além do MPT-MG, a lista será encaminhada nos próximos dias a instituições como o governo do estado, o Ministério Público Federal (MPF-MG), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), o Ministério Público do Estado (MPE-MG) e a Assembleia Legislativa (ALMG).

De acordo com a SRTE/MG, o objetivo é que os empregadores responsáveis respondam judicialmente pelos crimes cometidos “com a máxima celeridade possível, para que esse crime seja extinto em todo o estado”.

Veja os 122 registros de Minas

Confira a lista dos empregadores de Minas Gerais que constam na "lista suja" do trabalho escravo, que tem 615 inscritos no país, segundo o MTE e a SRTE/MG:

Adelicio Barbosa de Araujo

Adelmo Gomes da Silva

Adenir Alves Dos Santos

Agropecuária Ouro Fino Ltda

Aguimar Carneiro da Silva

Albino Nunes Nascentes

Alto Forte Florestas Ltda

Ambiental Habitacional Souza Ltda

Ana Flávia de Oliveira Leite

André Fernando Rocha

André Okano

Antônio Alonso de Paiva Borges

Antônio Alves de Freitas

Antônio Augusto de Jesus

Antônio Carlos de Souza Martins

Antônio Carlos Machado da Fonseca

Aparecido Goncalves de Faria

Arinaldo Oliveira do Nascimento

Ataliba Ferreira Neto

Bernardino Americo Soares Guimaraes

Breno Maglioni do Vale

Celso Aliet Batista

Cerâmica Rei Minas Ltda

Cidade das Águas Transportes Ltda

Comunidade Terapêutica Tenda do Encontro

Cosmo Damião da Silva

D2 Construtora e Transporte Ltda

Devani Resende de Oliveira

Dilma Gomide Correa

Distribuidora Só Verduras Ltda

Domingos Sávio de Andrade

ECM - Fundações e Construções Eireli

Edson Luiz Rodrigues Santana

Edson Souto Ferreira

Eduardo Rocha De Carvalho Ltda

Elencaster Correa Sobral

Elza Maria Magalhães de Freitas

Erival Feliciano Ribeiro Filho

Espólio De Raimunda Barros

Evaldo Lucio Peixoto Sena

Evanio Caetano Da Silva

Expresso Nepomuceno S/A

Fabiano Manabu Ogawa

Fazendas Klem Importação e Exportação de Café Ltda

Fazendas Reunidas São Bento - Bovinos e Carvão Ltda

Felipe Faria Reis

Florestal São Bento Ltda

Freddie Pereira Costa

Fuad Felipe

Geraldo Magela da Silva

Gerezim Mineração Ltda

Gilberto Costa Silva

Guedes dos Santos Holding Ltda

Idalia Santos Pereira

Ivan Teles Oliveira

Jacuí Agroflorestal Ltda

JL Produções Agroflorestais Ltda

Joabe Edson Migotto

Joana D‘arc Gonçalves da Silva

João Feliciano Da Silva

João Francisco Amaro

Joel Carlos de Moraes

Jorge Felix Gavioli do Couto

José Aparecido de Fátima

José Caetano Borges Neto

José Custodio Ribeiro

José Edson Ribeiro

José Geraldo De Almeida

José Lino Rabelo

José Paulo Evangelista

José Paulo Teixeira

José Tarcísio de Souza

José Vagner Guimaraes Barbosa Junior

Josué Begali da Luz

Juliano Aparecido da Fonseca Baraldi

Juliano do Carmo Feltran

Juraci de Bessa Pereira

Leandro Aparecido Machado

Lene Francisco Vilela Silva

Lucas Rodrigo Garcia Pires

Luiz Carlos Moreira

Maisa De Paula Pires Capuzzo Ferreira

Manoel Miguel de Oliveira Valente

Marcio Ferreira de Assunção

Marcos Florio de Souza

Marcos Parreira

Maria de Lourdes Silva Colares

Mohammad Segalechfar

Nilceu Patrocinio Muniz Junior

Odacir Antônio Valente

Ornelas Rodrigues Borba

Osvaldo Frota Machado Souto

Pantanal RC Florestas Ltda

Pantanal Sul Florestas Ltda

Petronio Macedo Cesar

Raphael Maciel Magina

Regina Duarte

Renato Ferrari dos Reis

Ripom - Agronegócios Ltda

Rita De Cassia Vieira

Riuson Vitor de Oliveira

Roberto Goncalves Fernandes

Roberto Murilo Leite Cardoso

Robson Soares Rodrigues

Rodiney Emiliano

Rodrigo Adriano de Souza

Rogerio Aparecido de Faria

Ronaldo Eustaquio Cardoso

Ronaldo Guimaraes do Nascimento

Ruben Dário Villarroel Fuentes

Santuário Nacional do Bom Jesus

Sergio Donizeti Peron

Simone Feitosa Bolfarini

Simone Rezende Rodrigues Cabral

Taynan Wagner Miranda

Vagner Freire da Silva

Valdemi Coelho de Andrade

Valmiro Calazani

Viabras Engenharia Eireli

Vilson Aguiar Ribeiro

Weliton Jose Antunes

Xisto Andrade de Oliveira Júnior

Veja lista completa

Como denunciar?

De acordo com o MTE, denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas de forma remota e sigilosa por meio do Sistema Ipê, lançado em 15 de maio de 2020 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O Sistema Ipê é a única plataforma exclusiva para o recebimento de denúncias relacionadas a condições análogas à escravidão e está totalmente integrado ao Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas do Trabalho Escravo.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck