Acabou a regalia? Novas regras em presídios de MG vão isolar 3 mil presos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Seis presídios de Minas Gerais vão igualar as regras de segurança às de presídios de nível nacional nos próximos seis meses. A promessa é de um sistema com regras mais rigorosas e controle absoluto das interações entre os presos para combater facções dentro das prisões.

Durante o anúncio feito na manhã desta quarta-feira (8/4) na Cidade Administrativa, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, explicou que a resolução 718 em vigor já previa as medidas de segurança, mas foi ajustada para equiparar ao que já é praticado em presídios federais.

Segundo Greco, grande parte dos criminosos passa a integrar facções dentro dos presídios. As novas regras, portanto, visam evitar o aliciamento de novos membros e diminuir a atuação de organizações criminosas - como o PCC, Comando Vermelho e outros - por meio de monitoramento integral para isolar líderes.

A primeira unidade a receber melhorias no sistema de segurança será a Penitenciária de Francisco Sá, de nível 5 de segurança. Entre as mudanças estão a instalação de bloqueadores de sinal, a proibição da entrada de alimentação extra, a troca do cercamento, instalação de câmeras com reconhecimento facial e de placas, treinamento de funcionários, reforço das viaturas e armamentos. Além disso, as visitas passarão a ser feitas por meio do parlatório sem contato físico tanto com familiares quanto com advogados.

Atualmente, Minas Gerais tem uma população carcerária de cerca de 70 mil presos, sendo cerca de três mil integrantes de facções. Eles serão transferidos para as seis unidades prisionais aprimoradas ao longo dos próximos meses.

Grego explica que membros de diferentes facções costumam ficar em diferentes unidades. Caso ocorra de serem alocados na mesma unidade, ficarão em blocos prisionais distintos.

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Por questões de segurança, as outras cinco unidades que receberão o reforço não foram divulgadas.