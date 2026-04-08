Jumento cai em bueiro em frente a presídio, fica preso e é resgatado em MG
Animal ficou preso a 2,5 metros de profundidade e foi retirado ao quebrarem concreto
compartilheSIGA
Um jumento foi resgatado, na tarde dessa terça-feira (7/4), ao cair em um bueiro em frente ao Presídio de Segurança Máxima de Francisco Sá (MG), Região Norte do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O animal ficou preso em uma abertura de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, a cerca de 2,5 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgastar o bicho.
Segundo os militares, a estrutura estreita representava risco de ferimentos durante a retirada. Foi solicitado apoio de uma retroescavadeira, mas o equipamento não pode ser disponibilizado.
Leia Mais
Os bombeiros, então, com ajuda de policiais penais, quebraram o concreto e a manilha para ampliar o espaço e permitir o resgate seguro.
- MG: mulher cai em cisterna e é resgatada por bombeiros
- Homem passa a madrugada em cisterna de 15 metros e é resgatado em Minas
O jumento foi retirado com vida, apenas com escoriações leves.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, o proprietário do animal não foi localizado.