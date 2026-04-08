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RESGATE DE ANIMAL

Jumento cai em bueiro em frente a presídio, fica preso e é resgatado em MG

Animal ficou preso a 2,5 metros de profundidade e foi retirado ao quebrarem concreto

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/04/2026 08:11

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O jumento foi retirado com vida pelos bombeiros, apresentando apenas escoriações leves
O jumento foi retirado com vida pelos bombeiros, apresentando apenas escoriações leves crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um jumento foi resgatado, na tarde dessa terça-feira (7/4), ao cair em um bueiro em frente ao Presídio de Segurança Máxima de Francisco Sá (MG), Região Norte do estado.

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O animal ficou preso em uma abertura de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, a cerca de 2,5 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgastar o bicho.

Segundo os militares, a estrutura estreita representava risco de ferimentos durante a retirada. Foi solicitado apoio de uma retroescavadeira, mas o equipamento não pode ser disponibilizado.

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Os bombeiros, então, com ajuda de policiais penais, quebraram o concreto e a manilha para ampliar o espaço e permitir o resgate seguro.

O jumento foi retirado com vida, apenas com escoriações leves.

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Até o momento, o proprietário do animal não foi localizado.

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