Jumento cai em bueiro em frente a presídio, fica preso e é resgatado em MG

Um jumento foi resgatado, na tarde dessa terça-feira (7/4), ao cair em um bueiro em frente ao Presídio de Segurança Máxima de Francisco Sá (MG), Região Norte do estado.

O animal ficou preso em uma abertura de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, a cerca de 2,5 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgastar o bicho.

Segundo os militares, a estrutura estreita representava risco de ferimentos durante a retirada. Foi solicitado apoio de uma retroescavadeira, mas o equipamento não pode ser disponibilizado.

Os bombeiros, então, com ajuda de policiais penais, quebraram o concreto e a manilha para ampliar o espaço e permitir o resgate seguro.

O jumento foi retirado com vida, apenas com escoriações leves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, o proprietário do animal não foi localizado.