Maus-tratos: 26 lulus da pomerânia são resgatados em casa de BH
Residência no Bairro Sagrada Família estava suja e com mau cheiro. Os animais foram encontrados em situação considerada degradante
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Uma denúncia resultou no resgate de 26 cachorros da raça Lulu-da-pomerânia em uma residência do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. A Polícia Civil (PCMG) relata que os animais e a casa estavam imundos e mal cuidados.
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Os militares contaram que o acúmulo de fezes e sujeira na casa, pelos embolados, molhados e com excrementos grudados, fizeram o lugar ficar com um odor forte e desagradável. Mesmo nesse estado, os cães tinham acesso livre a todos os cômodos.
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A ocorrência foi registrada justamente no Abril Laranja, mês da campanha de conscientização e prevenção contra a crueldade e os maus-tratos aos animais.
A denúncia inicial indicava um canil clandestino. Os animais são todos de pequeno porte e com pelos de cor branca e alaranjada.
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Segundo a PCMG, eles foram levados para uma ONG e, depois de receberem atendimento médico veterinário, serão castrados e direcionados para adoção responsável.