Assine
overlay
Início Gerais
CRUELDADE

Maus-tratos: 26 lulus da pomerânia são resgatados em casa de BH

Residência no Bairro Sagrada Família estava suja e com mau cheiro. Os animais foram encontrados em situação considerada degradante

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
06/04/2026 15:23

compartilhe

SIGA
×
Lulu da pomerânia é o nome popular da raça Spitz Alemão Anão. Como o próprio nome sugere,o cão é famoso por ser peludo e pequenino
Lulu da pomerânia é o nome popular da raça Spitz Alemão Anão. Como o próprio nome sugere,o cão é famoso por ser peludo e pequenino crédito: PCMG/Reprodução

Uma denúncia resultou no resgate de 26 cachorros da raça Lulu-da-pomerânia em uma residência do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. A Polícia Civil (PCMG) relata que os animais e a casa estavam imundos e mal cuidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os militares contaram que o acúmulo de fezes e sujeira na casa, pelos embolados, molhados e com excrementos grudados, fizeram o lugar ficar com um odor forte e desagradável. Mesmo nesse estado, os cães tinham acesso livre a todos os cômodos. 

Leia Mais

 

A ocorrência foi registrada justamente no Abril Laranja, mês da campanha de conscientização e prevenção contra a crueldade e os maus-tratos aos animais.

A denúncia inicial indicava um canil clandestino. Os animais são todos de pequeno porte e com pelos de cor branca e alaranjada. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PCMG, eles foram levados para uma ONG e, depois de receberem atendimento médico veterinário, serão castrados e direcionados para adoção responsável.

Tópicos relacionados:

adocao cachorros caes lulu-da-pomerania maus-tratos mundo-animal policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay