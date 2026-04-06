Maus-tratos: 26 lulus da pomerânia são resgatados em casa de BH

Uma denúncia resultou no resgate de 26 cachorros da raça Lulu-da-pomerânia em uma residência do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. A Polícia Civil (PCMG) relata que os animais e a casa estavam imundos e mal cuidados.

Os militares contaram que o acúmulo de fezes e sujeira na casa, pelos embolados, molhados e com excrementos grudados, fizeram o lugar ficar com um odor forte e desagradável. Mesmo nesse estado, os cães tinham acesso livre a todos os cômodos.

A ocorrência foi registrada justamente no Abril Laranja, mês da campanha de conscientização e prevenção contra a crueldade e os maus-tratos aos animais.

A denúncia inicial indicava um canil clandestino. Os animais são todos de pequeno porte e com pelos de cor branca e alaranjada.

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Segundo a PCMG, eles foram levados para uma ONG e, depois de receberem atendimento médico veterinário, serão castrados e direcionados para adoção responsável.