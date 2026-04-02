Após pedido de ativistas, cães que estavam na UFMG vão para abrigo

Oito cachorros que estavam há seis anos no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram transferidos para um abrigo de animais. A presença dos cães na universidade era contestada por ativistas da causa animal que há tempos alegavam maus-tratos aos bichos. A hipótese de maus-tratos, no entanto, não foi comprovada.

A transferência de tutela dos cães foi realizada nessa quarta-feira (1/4). O acolhimento foi feito pela organização não governamental (ONG) Ajuda, que fica em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a cerca de 270 quilômetros de onde os animais estavam, no campus Pampulha, na capital. O motivo por tamanha distância é que se trata da cidade que serve de base do deputado estadual Noraldino Júnior (PSB), que participou da mobilização pela transferência dos animais.

A solicitação para a retirada dos cachorros foi inicialmente feita por Kátia Dias, irmã de Noraldino que foi deputada federal pelo Republicanos até ano passado – ela deixou o cargo, pois era suplente.

Os cães ficavam abrigados na UFMG e eram decorrentes de um antigo canil desativado em 2023 no ICB. Segundo os ativistas que atuaram no caso, os animais passarão por exames para avaliar se precisam de algum atendimento veterinário especializado.

O pedido de transferência dos cachorros foi demandado após a então deputada ter tido acesso a um relatório da Perícia Criminal Federal, feito em 2022, onde consta “baixo grau de bem-estar dos animais”. Em seguida, a parlamentar solicitou ao ICB detalhes sobre o plano de destinação humanitária dos animais. A reportagem teve acesso aos documentos mencionados.

Outra visita ao local foi feita em junho de 2025, desta vez por Kátia e veterinários. “Vi nos olhares dos cães, medo, estresse e tristeza, o que foi comprovado pela equipe técnica que me acompanhou”, disse a ex-deputada.

Desde então, a ONG e a UFMG mantiveram tratativas para efetivarem a transferência dos animais.

Nos últimos meses, técnicos do ICB realizaram visitas a Juiz de Fora para avaliar as condições oferecidas pela entidade que se candidatou a receber os animais. O Instituto de Ciências Biológicas informou que o trabalho exercido pela ONG era responsável, por isso o envio dos animais foi aprovado.

A reportagem tentou contato com o deputado Noraldino Júnior, mas não obteve retorno.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck