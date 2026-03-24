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Após 15 anos sem ampliação, UFMG deve ganhar novo câmpus na Grande BH

Proposta inclui cursos noturnos e semipresenciais nas áreas de tecnologia e esporte; implantação ainda depende de aval interno e cenário orçamentário

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
24/03/2026 19:17

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O tema chegou ao Palácio do Planalto e recebeu aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante agenda em Minas Gerais na última semana
Projeto de novo câmpus em Betim recebeu aval de Lula (PT) durante agenda do presidente em Minas na última semana crédito: Divulgação

Após 15 anos desde a última ampliação, em Tiradentes, no Campo das Vertentes, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) terá novo câmpus em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A criação da unidade entrou em nova etapa de negociação após reunião realizada nessa segunda-feira (23/3), em Brasília. A proposta, que prevê cursos voltados principalmente a estudantes trabalhadores e aproveitamento de estrutura já construída na cidade, foi discutida com o Ministério da Educação (MEC) e aguarda agora análise interna da universidade. 

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Diferentemente de outros projetos de expansão universitária baseados em novas construções, a iniciativa em Betim parte de modelo que combina reuso de espaço urbano e parceria direta com o poder municipal. O local reúne área de aproximadamente 90 mil m², composta por área de construção de 27 mil m², acoplado a área livre de 60 mil m².

O local indicado para o câmpus é o antigo Clube dos Metalúrgicos (Fiat Clube). Desativado há anos, o espaço reúne ginásio (com capacidade para mais de 5 mil pessoas), salão de eventos (que comporta 2 mil pessoas), quadras, piscinas e edificações que podem ser adaptadas para uso acadêmico. A Prefeitura de Betim se comprometeu a preparar a infraestrutura, enquanto a universidade ficaria responsável pela organização pedagógica e oferta dos cursos.

A ideia de levar uma unidade da UFMG para a cidade ganhou força a partir de articulações iniciadas ainda em 2025, quando o município passou a dispor do terreno após negociação com a Stellantis. Inicialmente pensado para atividades esportivas, o espaço passou a ser considerado para fins educacionais depois de conversas com representantes do governo federal e da universidade. O projeto acabou incorporando duas frentes: formação tecnológica alinhada ao perfil industrial da região e cursos ligados ao esporte, aproveitando a estrutura física existente.

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De acordo com o prefeito Heron Guimarães (União Brasil), a nova unidade em Betim é importante, pois, além de Montes Claros (Norte de Minas), será a única fora de Belo Horizonte que a UFMG tem em formato de câmpus. "Essa região atinge mais ou menos de 1,6 a 2 milhões de pessoas que não têm acesso ao ensino superior, somando as populações de Betim (430 mil habitantes), Contagem (700 mil) e todo o Médio Paraopeba. Há o Instituto Federal em Betim, mas não é uma universidade", explica.

A iniciativa recebeu aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda do petista em Minas Gerais na última semana. A partir disso, as tratativas ganharam caráter mais concreto e passaram a envolver diretamente equipes técnicas do MEC e da UFMG.

"Betim já é um polo de ensino superior, com a PUC e outras universidades particulares, mas faltava para nós o sonho de uma universidade federal, que tenho certeza de que vamos conseguir agora que o presidente deu o aval", disse Heron Guimarães. 

Segundo o reitor da UFMG, Alessandro Fernandes Moreira, que assumiu o cargo no último 19 de março, a universidade foi provocada pelo próprio Ministério da Educação a avaliar a proposta e instituiu um grupo de trabalho para elaborar estudo preliminar. Esse levantamento já foi apresentado ao MEC e serviu de base para a discussão mais recente em Brasília. A avaliação inicial é de que há viabilidade, sobretudo pelo fato de o município assumir parte relevante da estrutura necessária.

Reunião na qual Juscelino Pereira, Alessandro Moreira, Marcus David, Sandra Goulart e Lúcia Pellanda discutiram detalhes do projeto
Juscelino Pereira, Alessandro Moreira, Marcus David, Sandra Goulart e Lúcia Pellanda discutiram detalhes do projeto em reunião promovida pela UFMG Divulgação/UFMG

Proposta de Inovação

O desenho acadêmico em discussão rompe, em parte, com o modelo tradicional da UFMG, de acordo com a própria universidade. A proposta prevê cursos em turno noturno e com componentes semipresenciais, voltados a um público que normalmente não consegue frequentar graduações integrais. A organização curricular também deve permitir ingresso em uma base comum, com definição posterior da área específica, o que amplia a flexibilidade para os estudantes.

Entre as graduações consideradas, estão:

  • Engenharia de Produção
  • Engenharia de Sistemas
  • Sistemas de Informação
  • Ciência de Dados e Inteligência Artificial
  • Fisioterapia
  • Educação Física 

A combinação dessas áreas é pensada pela realidade das indústrias no município e pela tentativa de explorar uma vocação esportiva associada ao espaço escolhido para o câmpus.

Segundo o prefeito de Betim, a proposta inclui ainda a criação de uma formação transversal em empreendedorismo e inovação, com o objetivo de aproximar a universidade das demandas do mercado local. "Betim concentra empresas de grande porte e cadeias produtivas relevantes, especialmente nos setores automobilístico e petroquímico, o que influencia diretamente o perfil dos cursos planejados", afirma.

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Ainda de acordo com o prefeito, outro ponto central do projeto é a tentativa de reduzir barreiras de acesso ao ensino superior público. Parte significativa dos estudantes da UFMG vive fora de Belo Horizonte e enfrenta deslocamentos longos até o câmpus Pampulha. 

Plano similar

Assim como a implementação de um câmpus UFMG em Betim, outro município da Grande BH também possui projeto de abertura similar. Em Pedro Leopoldo, a meta é transformar a Fazenda Modelo em um espaço acadêmico avançado com foco em sustentabilidade – que seria inaugurado em 2027. No entanto, de acordo com a própria UFMG, para que esse projeto seja concretizado, ainda será necessário haver a transferência definitiva da fazenda à instituição, em doação.

Apesar do avanço político e institucional, o projeto ainda depende de etapas decisivas dentro da universidade. Pela legislação, a criação de novos cursos e campi precisa ser aprovada por conselhos superiores, que avaliam viabilidade acadêmica, impacto financeiro e alinhamento com o planejamento estratégico da instituição. Só depois dessa fase é que a proposta pode seguir formalmente para implementação.

Recomposição de recursos

No âmbito federal, também será necessário definir a criação de vagas para professores e técnicos administrativos, além do credenciamento da nova unidade. Esses fatores estão diretamente ligados à disponibilidade orçamentária, um dos principais pontos de atenção no momento. Nos últimos anos, universidades federais enfrentam oscilações nos recursos, com cortes e recomposições que afetam desde o funcionamento cotidiano até planos de expansão.

A expansão ocorre em um contexto recente de restrições orçamentárias para as universidades federais. O orçamento de 2026, aprovado pelo Congresso Nacional, sofreu redução de cerca de R$ 488 milhões nos recursos discricionários das instituições, impactando despesas de custeio e assistência estudantil. Posteriormente, o governo federal anunciou a recomposição desses recursos, com a liberação de aproximadamente R$ 977 milhões para a educação, incluindo verbas destinadas à manutenção e funcionamento das universidades. 

O próprio MEC reconhece que informações como de investimento e prazo de ainda dependem da conclusão dos estudos da UFMG. A pasta, por outro lado, considera o projeto alinhado à estratégia de ampliar a presença da educação superior pública em regiões com grande população e dinamismo econômico, mas sem oferta equivalente de universidades federais.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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