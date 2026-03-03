Após 6 anos fechada, fazenda onde Chico Xavier trabalhou é reaberta

Entre páginas psicografadas, memória afetiva e história, o nome de Chico Xavier volta ao centro da cena mineira. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a União Espírita Mineira (UEM), reinaugurou nesta terça-feira (3/3) o Espaço Cultural Chico Xavier, localizado na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, retomando a visitação e fortalecendo a preservação de seu legado.

Fechado desde a pandemia da COVID-19, o local dedicado à trajetória do médium e filantropo Chico Xavier foi revitalizado por meio da parceria entre a UFMG e a UEM. Sua reinauguração contou com a presença da reitora Sandra Goulart Almeida e do prefeito de Pedro Leopoldo, Emiliano Braga, além de autoridades locais e representantes da comunidade acadêmica.

Segundo o presidente da União Espírita Mineira, Alisson Pontes de Souza, a obra foi financiada pela UEM. “Nós contamos com algumas doações de empresas que ajudaram com materiais e custos, mas a grande parte da obra foi financiada por nós”, e reforça: “A UEM é uma instituição centenária sem fins lucrativos e seu corpo de diretores é formado totalmente por voluntários. Os recursos da instituição são compostos por doações e o que ela trás de seu passado”. O valor do restauro não foi informado pelo mesmo.

Um espaço de memória e espiritualidade



Criada nos anos 1920 pelo governo federal, a Fazenda Modelo, propriedade de 419 hectares pertencente à União e sob responsabilidade da UFMG desde 1993 — especialmente por meio da Escola de Veterinária e de outras unidades —, tinha como objetivo contribuir para o desenvolvimento da pecuária nacional. Ao longo das décadas, consolidou-se como referência em pesquisa agropecuária e formação técnica.

O local chegou a abrigar o Laboratório Nacional Agropecuário (Lanara) e foi onde o médium trabalhou por cerca de 25 anos como escrevente-datilógrafo, quando era servidor do Ministério da Agricultura. Ali, sob a liderança do engenheiro agrônomo Rômulo Joviano, viveu parte significativa de sua trajetória e psicografou diversas obras, conciliando a rotina de servidor público com uma produção literária que atravessa gerações.

O Espaço Cultural preserva esse legado. No local, os visitantes encontram uma exposição sobre sua obra e sua passagem pela Fazenda Modelo, com fotografias, documentos e relatos que ajudam a contextualizar o período. Duas salas reúnem todos os livros publicados por ele até sua morte, além de biografias e edições em outros idiomas, evidenciando o alcance internacional de sua produção.

O presidente da UEM completa: “a reinauguração tem significado especial para a cidade". Ele destaca que Xavier projeta o nome de Pedro Leopoldo nacional e internacionalmente e que a parceria com a UFMG reforça o compromisso de transformar a memória em patrimônio cultural vivo, aberto ao diálogo com diferentes públicos, independentemente de crença religiosa.

A visitação será retomada



A Fazenda Modelo sempre foi destino de grupos religiosos interessados na trajetória de Chico Xavier, além de pesquisadores, estudantes e curiosos que buscam compreender melhor sua influência cultural. No entanto, as visitas estavam suspensas desde a pandemia e ainda não haviam sido retomadas por limitações estruturais e de pessoal.

As visitas voltarão a acontecer tanto individualmente quanto em grupos e caravanas. Elas poderão ser agendadas a partir do dia 11 de março, para os períodos de quarta-feira a domingo, das 10h às 14h, por meio de link que será disponibilizado em breve. Todos os grupos serão acompanhados por guias da União Espírita Mineira, que também apresentarão informações históricas sobre a Fazenda e o contexto da época.

Reforma e revitalização



A revitalização do Espaço Cultural e do chamado “Casarão”, antiga moradia do coordenador da fazenda, foi uma das primeiras ações da UEM no local após a parceria firmada com a Universidade em 2025.

As edificações passaram por pintura, reparos estruturais e no telhado, além de melhorias na acessibilidade, nas áreas externas e na garagem próxima ao espaço cultural. Também houve reorganização do acervo e adequação das salas expositivas, com foco na conservação preventiva. O objetivo foi garantir boas condições de preservação dos materiais e de acolhimento ao público.



Para a diretora de Cooperação Institucional da UFMG, Zélia Lobato, a retomada da parceria, que já havia existido no início dos anos 2010, é estratégica para preservar a história. Como o escritor é uma figura central para Minas Gerais e para o Brasil, o ambiente também abre possibilidades para estudos acadêmicos, projetos de extensão, visitas escolares e atividades interdisciplinares vinculadas ao contexto social e cultural do século XX.

Campus sustentável e preservação histórica



A reitora Sandra Goulart Almeida define o momento como “muito especial” para a universidade. Segundo ela, a UFMG pretende transformar a área da Fazenda Modelo em um campus avançado sustentável, integrando ensino, pesquisa, extensão e preservação da memória.

“Queremos preservar a memória do Chico Xavier. Este é um espaço de memória muito importante para a cidade, para Minas Gerais e para o Brasil. Ele teve uma presença muito forte aqui. Trabalhou durante 25 anos na Fazenda e psicografou vários livros neste local”, afirma a reitora.

Para ela, desenvolver atividades acadêmicas na região não significa apagar o passado, mas integrá-lo ao futuro.

Serviço:

Local: Espaço Cultural Chico Xavier - R. Pedro José da Silva, 67 - Centro, Pedro Leopoldo

Datas e Horários: de quarta-feira a domingo, das 10h às 14h

Ingressos: Totalmente gratuitos, com retirada no site da UFMG a partir do dia 11/3

Informações: Instagram @uemmg

