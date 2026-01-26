Casal que se conheceu na igreja chega aos 100 anos e mantém união há 78

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O casal Paulo Huller e Ernestina Walter Huller celebrou um feito raro: ambos completaram 100 anos de vida com poucos dias de diferença — ele em 28 de dezembro e ela no último dia 18. Mas não para por aí: eles comemoram ainda 78 anos de casamento, uma trajetória marcada por união, companheirismo e afeto.

Naturais de Angelina (SC), Paulo e Ernestina se conheceram ainda jovens na igreja da cidade. O interesse surgiu quase de imediato.

“Nós estávamos na igreja e eu falei para uma prima minha que eu ia namorar o Paulo. No mesmo dia, ao sair de outra reunião, Paulo apareceu do meu lado, sem mais e sem menos. A gente às vezes não sabe quem vai escolher, mas eu escolhi bem. Não me arrependi, não”, contou Ernestina ao G1.

Há mais de 50 anos o casal vive na mesma casa em São José, onde construiu uma rotina familiar sólida. No dia a dia, os filhos se revezam nos cuidados com os pais. A filha Cristina Huller conta que a união entre os irmãos é constante.

“Os irmãos estão sempre se ajudando e a casa está sempre cheia. Um vem limpar o quintal, outro ajuda a fazer alguma coisa”, detalhou à CNN.

A comemoração do centenário reuniu familiares e amigos no dia 11 de janeiro em um encontro marcado pela presença de diferentes gerações da família. Ao longo da vida, Paulo trabalhou como lavrador, na roça, enquanto Ernestina atuou como cozinheira na igreja e, mais tarde, como costureira.

A união, iniciada em 1947, resultou em oito filhos — três deles já faleceram. Hoje, a família é formada por cinco filhos, além de netos e bisnetos.

Mesmo com as limitações naturais da idade, os dois seguem ativos. Ernestina mantém a mente e as mãos ocupadas com caça-palavras, crochê e tricô. Paulo, por sua vez, ainda gosta de cozinhar e faz questão de cuidar de parte da alimentação da casa.

“Eu faço feijão, tempero, arroz, macarrão, galinha ensopada. Faço tudo”, garantiu.

Para a filha Maria de Fátima Huller, os pais são uma inspiração diária. "Quando a gente está meio para baixo, olha para eles e pensa: temos que chegar pelo menos com saúde e bom humor, e não ser aqueles velhos ranzinzas", brincou em entrevista ao G1.

Para Ernestina, o segredo para a longevidade de vida e do relacionamento é simples. “É um aturar o outro. Não é por qualquer coisinha que se briga. Encrenca tem em todo casal”, destacou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia