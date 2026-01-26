Casal que se conheceu na igreja chega aos 100 anos e mantém união há 78

A instituição americana LongeviQuest reconheceu e entregou um diploma a um casal brasileiro como o mais longevo do mundo, com impressionantes 84 anos de união. Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, vivem em Boa Viagem, no Ceará, e também estão no Livro Guinness dos Recordes. Divulgação LongeviQuest
Eles dizem que o segredo de um casamento duradouro é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest
Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest
A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest
Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest
A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest
Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest
Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay
Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
Veja quanto tempo duram, em mÃ©dia, os casamentos em cada estado do paÃs, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do CearÃ¡, do seu Manoel e da dona Maria, estÃ¡ em nono lugar. Veja a lista. Imagem de TÃº Anh por Pixabay
Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes Bruna Cabrera/Especial PalÃ¡cio - Wikimédia Commons
PiauÃ: 16,6 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 3,3 milhÃµes de habitantes Chico Rasta - WikimÃ©dia Commons
Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes ALLAN TRIGUEIRO - Flickr
Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes hammad ghori - Flickr
Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay
Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes Rogerio Malaquias – Flickr
Alagoas: 14,9 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 3,3 milhÃµes de habitantes Legacy600 wikimedia commons
Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes Snz58148687 - Wikimédia Commons
Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons
Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes Imagem Free de omegaprice por Pixabay
Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes divulgação ferias.tur
Pernambuco: 14,2 anos. População do estado: 9,2 milhões de habitantes Acervo ICMBio
Roraima: 14,1 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 497 mil habitantes Carlos Marques - Flickr
Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Ray Fernandes - Wikimédia Commons
Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes MTur Destinos wikimedia commons
Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes Imagem Free de ASSY por Pixabay
Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. Imagem de Steve Watts por Pixabay
Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes FlÃ¡vio AndrÃ© de Souza - Wikimédia Commons
Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Luc Thomazelli_2 - Flickr
Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes Portal da Copa - Wikimédia Commons
São Paulo: 12,9 anos. População do estado: 45 milhões de habitantes Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay
Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes Boaventuravinicius - Wikimédia Commons
Distrito Federal: 12,1 anos. PopulaÃ§Ã£o: 3 milhÃµes de habitantes Caco Shs - Flickr
Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes Flavio André de Souza - Wikimédia Commons
Rondônia: 10,4 anos. População do estado: 1,7 milhão de habitantes Wilson Dias/ABr - Wikimédia Commons
Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay