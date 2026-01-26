Assine
overlay
Início Nacional
BODAS DE BENJOIM

Casal que se conheceu na igreja chega aos 100 anos e mantém união há 78

Catarinenses Paulo e Ernestina celebram quase oito décadas de casamento marcadas por companheirismo, afeto e vida em família

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/01/2026 13:38

compartilhe

SIGA
x
Paulo Huller e Ernestina Walter Huller completaram 100 anos de idade e 78 de casamento
Paulo Huller e Ernestina Walter Huller completaram 100 anos de idade e 78 de casamento crédito: Redes sociais

O casal Paulo Huller e Ernestina Walter Huller celebrou um feito raro: ambos completaram 100 anos de vida com poucos dias de diferença — ele em 28 de dezembro e ela no último dia 18. Mas não para por aí: eles comemoram ainda 78 anos de casamento, uma trajetória marcada por união, companheirismo e afeto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Naturais de Angelina (SC), Paulo e Ernestina se conheceram ainda jovens na igreja da cidade. O interesse surgiu quase de imediato. 

Leia Mais

“Nós estávamos na igreja e eu falei para uma prima minha que eu ia namorar o Paulo. No mesmo dia, ao sair de outra reunião, Paulo apareceu do meu lado, sem mais e sem menos. A gente às vezes não sabe quem vai escolher, mas eu escolhi bem. Não me arrependi, não”, contou Ernestina ao G1.

Há mais de 50 anos o casal vive na mesma casa em São José, onde construiu uma rotina familiar sólida. No dia a dia, os filhos se revezam nos cuidados com os pais. A filha Cristina Huller conta que a união entre os irmãos é constante.

“Os irmãos estão sempre se ajudando e a casa está sempre cheia. Um vem limpar o quintal, outro ajuda a fazer alguma coisa”, detalhou à CNN. 

A comemoração do centenário reuniu familiares e amigos no dia 11 de janeiro em um encontro marcado pela presença de diferentes gerações da família. Ao longo da vida, Paulo trabalhou como lavrador, na roça, enquanto Ernestina atuou como cozinheira na igreja e, mais tarde, como costureira. 

A união, iniciada em 1947, resultou em oito filhos — três deles já faleceram. Hoje, a família é formada por cinco filhos, além de netos e bisnetos.

Mesmo com as limitações naturais da idade, os dois seguem ativos. Ernestina mantém a mente e as mãos ocupadas com caça-palavras, crochê e tricô. Paulo, por sua vez, ainda gosta de cozinhar e faz questão de cuidar de parte da alimentação da casa.

“Eu faço feijão, tempero, arroz, macarrão, galinha ensopada. Faço tudo”, garantiu.

Para a filha Maria de Fátima Huller, os pais são uma inspiração diária. "Quando a gente está meio para baixo, olha para eles e pensa: temos que chegar pelo menos com saúde e bom humor, e não ser aqueles velhos ranzinzas", brincou em entrevista ao G1.

Para Ernestina, o segredo para a longevidade de vida e do relacionamento é simples. “É um aturar o outro. Não é por qualquer coisinha que se briga. Encrenca tem em todo casal”, destacou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A instituição americana LongeviQuest reconheceu e entregou um diploma a um casal brasileiro como o mais longevo do mundo, com impressionantes 84 anos de união. Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, vivem em Boa Viagem, no Ceará, e também estão no Livro Guinness dos Recordes. -Divulgação LongeviQuest
A instituição americana LongeviQuest reconheceu e entregou um diploma a um casal brasileiro como o mais longevo do mundo, com impressionantes 84 anos de união. Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, vivem em Boa Viagem, no Ceará, e também estão no Livro Guinness dos Recordes. Divulgação LongeviQuest
Eles dizem que o segredo de um casamento duradouro é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. -Divulgação LongeviQuest
Eles dizem que o segredo de um casamento duradouro é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest
Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. -Divulgação LongeviQuest
Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest
A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. -Divulgação LongeviQuest
A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest
Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. -Divulgação LongeviQuest
Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest
A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. -Divulgação LongeviQuest
A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest
Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. -Divulgação LongeviQuest
Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest
Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência.-Imagem de Alexa por Pixabay
Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay
Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. -Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
Veja quanto tempo duram, em mÃ©dia, os casamentos em cada estado do paÃ­s, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do CearÃ¡, do seu Manoel e da dona Maria, estÃ¡ em nono lugar. Veja a lista. -Imagem de TÃº Anh por Pixabay
Veja quanto tempo duram, em mÃ©dia, os casamentos em cada estado do paÃ­s, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do CearÃ¡, do seu Manoel e da dona Maria, estÃ¡ em nono lugar. Veja a lista. Imagem de TÃº Anh por Pixabay
Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes-Bruna Cabrera/Especial PalÃ¡cio - Wikimédia Commons
Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes Bruna Cabrera/Especial PalÃ¡cio - Wikimédia Commons
PiauÃ­: 16,6 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 3,3 milhÃµes de habitantes -Chico Rasta - WikimÃ©dia Commons
PiauÃ­: 16,6 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 3,3 milhÃµes de habitantes Chico Rasta - WikimÃ©dia Commons
Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes-ALLAN TRIGUEIRO - Flickr
Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes ALLAN TRIGUEIRO - Flickr
Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes-hammad ghori - Flickr
Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes hammad ghori - Flickr
Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes-Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay
Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay
Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes-Rogerio Malaquias – Flickr
Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes Rogerio Malaquias – Flickr
Alagoas: 14,9 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 3,3 milhÃµes de habitantes-Legacy600 wikimedia commons
Alagoas: 14,9 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 3,3 milhÃµes de habitantes Legacy600 wikimedia commons
Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes-Snz58148687 - Wikimédia Commons
Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes Snz58148687 - Wikimédia Commons
Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes-Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons
Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons
Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes-Imagem Free de omegaprice por Pixabay
Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes Imagem Free de omegaprice por Pixabay
Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes-divulgação ferias.tur
Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes divulgação ferias.tur
Pernambuco: 14,2 anos. População do estado: 9,2 milhões de habitantes- Acervo ICMBio
Pernambuco: 14,2 anos. População do estado: 9,2 milhões de habitantes Acervo ICMBio
Roraima: 14,1 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 497 mil habitantes-Carlos Marques - Flickr
Roraima: 14,1 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 497 mil habitantes Carlos Marques - Flickr
Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes-Ray Fernandes - Wikimédia Commons
Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Ray Fernandes - Wikimédia Commons
Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes-Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes-MTur Destinos wikimedia commons
Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes MTur Destinos wikimedia commons
Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes-Imagem Free de ASSY por Pixabay
Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes Imagem Free de ASSY por Pixabay
Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. -Imagem de Steve Watts por Pixabay
Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. Imagem de Steve Watts por Pixabay
Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes-FlÃ¡vio AndrÃ© de Souza - Wikimédia Commons
Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes FlÃ¡vio AndrÃ© de Souza - Wikimédia Commons
Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes-Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes-Luc Thomazelli_2 - Flickr
Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Luc Thomazelli_2 - Flickr
Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes-Portal da Copa - Wikimédia Commons
Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes Portal da Copa - Wikimédia Commons
São Paulo: 12,9 anos. População do estado: 45 milhões de habitantes-Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay
São Paulo: 12,9 anos. População do estado: 45 milhões de habitantes Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay
Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes-Boaventuravinicius - Wikimédia Commons
Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes Boaventuravinicius - Wikimédia Commons
Distrito Federal: 12,1 anos. PopulaÃ§Ã£o: 3 milhÃµes de habitantes-Caco Shs - Flickr
Distrito Federal: 12,1 anos. PopulaÃ§Ã£o: 3 milhÃµes de habitantes Caco Shs - Flickr
Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes-Flavio André de Souza - Wikimédia Commons
Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes Flavio André de Souza - Wikimédia Commons
Rondônia: 10,4 anos. População do estado: 1,7 milhão de habitantes-Wilson Dias/ABr - Wikimédia Commons
Rondônia: 10,4 anos. População do estado: 1,7 milhão de habitantes Wilson Dias/ABr - Wikimédia Commons
Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos.-Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. -Imagem de Tumisu por Pixabay
Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay

Tópicos relacionados:

100-anos brasil relacionamento santa-catarina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay