BODAS DE DIAMANTE

Casal recria fotos do casamento quase 60 anos depois

Com direito a vestido e véu originais da cerimônia, os noivos reviveram a celebração em um ensaio feito pela neta

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/01/2026 12:16

Casal recria fotos de casamento quase seis décadas depois
Casal recria fotos de casamento quase seis décadas depois

Uma história de amor que dura seis décadas voltou a emocionar familiares — e agora também a internet. Karen e Gary Ryan, da Califórnia, nos Estados Unidos, fizeram um ensaio de fotos para comemorar os 59 anos de casamento. Eles tentaram recriar o dia em que se casaram e refizeram as fotos da cerimônia

O ensaio ocorreu em 2021, mas voltou a conquistar novamente a web. Nas fotos, o casal reviveu detalhes da celebração original, como o corte do bolo e o brinde com champanhe. 

Karen, então com 79 anos, vestia o vestido original de noiva, acompanhado do adorno de cabeça e do véu usados há quase 60 anos. As peças não só estavam em perfeito estado como ainda serviam perfeitamente. 

“Foi muito emocionante. Ela continua linda”, disse Gary. Para entrar no clima, o homem alugou um smoking branco semelhante ao que usou no casamento.

O ensaio foi idealizado pela nora e pela neta do casal, Nikki e McCall Ryan, ambas fotógrafas de casamento. As fotos foram registradas por Nikki, que descreveu o momento como profundamente emocionante. “Eles fizeram um ‘first look’ (quando o noivo vê a noiva com o vestido pela primeira vez), cortaram o bolo, brindaram e até dançaram a primeira dança. O amor deles é único”, contou em entrevista ao Good Morning America.

No ano anterior das fotos, Gary enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo uma cirurgia cardíaca. “Houve momentos em que não sabíamos se ele iria sobreviver”, relatou Nikki. A recriação do casamento foi pensada como uma forma de celebrar a vida e valorizar cada instante juntos.

Karen e Gary se casaram em julho de 1962, em Pocatello, no estado de Idaho. Segundo eles, a cerimônia foi simples, bem diferente dos padrões atuais. “Entramos na igreja, fizemos nossos votos e fomos para o porão da igreja para a recepção”, contou Karen ao programa Good Morning America. “Tínhamos ponche e biscoitos. Tudo terminou em menos de uma hora”, lembrou Gary.

Na época, o casamento custou cerca de US$ 500, que equivalem a aproximadamente US$ 5.366 atualmente – um contraste com os valores atuais, que custam, em média, US$ 29 mil, segundo dados do site The Knot. “Eles gastaram pouco e continuam felizes e apaixonados”, destacou a neta.

Para a família, as imagens revelam mais do que a passagem do tempo. “Eles ainda se beijam todos os dias, se abraçam e dizem ‘eu te amo’ um ao outro. Eles riem juntos e formam uma equipe muito sólida”, afirmou McCall.

Ao refletir sobre quase 60 anos de união, Karen e Gary resumem o segredo do relacionamento em um conselho simples: “Não levem tudo tão a sério, a menos que seja realmente sério. Divirtam-se na vida”.

casamento estados-unidos mundo

