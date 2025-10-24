Assine
TODA FORMA DE AMOR

Casamento lavanda e orientação mista: homem gay se casa com mulher hétero

O casal de Los Angeles vive relacionamento monogâmico e feliz há quase 10 anos

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/10/2025 11:32

Jacob Hoff e Samantha Wynn Greenston na comemoração do casamento dos dois
Jacob Hoff e Samantha Wynn Greenston na comemoração do casamento dos dois crédito: Reprodução

Um homem gay e uma mulher hétero se casaram após oito anos juntos. Não é um relacionamento de fachada e os dois sabem exatamente a orientação sexual um do outro.

Crescendo gay e sem exemplos de casamentos duradouros em sua família, o ator Jacob Hoff nunca imaginou que um dia diria “sim” no altar — e muito menos com uma mulher. Mas em novembro de 2023, o artista de 31 anos se casou com Samantha Wynn Greenstone, 37, sua parceira de quase uma década.

O casal de Los Angeles, nos Estados Unidos, vive o que chama de “casamento de orientação mista” — uma relação amorosa e monogâmica entre pessoas com orientações sexuais diferentes. Jacob e Samantha afirmam que encontraram o amor mais autêntico de suas vidas.

A história do casal reacendeu um antigo debate sobre os chamados “casamentos lavanda”, uniões entre pessoas de orientações sexuais diferentes. O termo, que surgiu no início do século XX para descrever casamentos de fachada — muitas vezes realizados por artistas e figuras públicas para esconder sua sexualidade —, ganha hoje novos significados. Casos como o de Jacob e Samantha mostram que, em vez de disfarce, esses relacionamentos podem ser baseados em amizade, conexão espiritual e amor genuíno.

@jacobmhoff Replying to @dbz7 @Samantha Wynn Greenstone ? original sound - Jacob Hoff

História do amor

Os dois se conheceram em 2015, durante os testes para o musical “Um Violinista no Telhado”, na Califórnia. “Ouvi a risada dela e pensei: quem fez esse som é uma pessoa extraordinária”, contou Hoff ao The Washington Post. Desde o primeiro ensaio, a amizade entre os dois floresceu — e logo se transformou em algo mais profundo.

 

Cerca de um ano e meio depois, Samantha percebeu que seus sentimentos iam além da amizade. Confusa, ela buscou a ajuda de uma terapeuta energética, que lhe disse que ela e Jacob compartilhavam um “cordão umbilical espiritual”. Aquilo foi o empurrão que faltava. “Perguntei se ele sentia o mesmo — e, para minha surpresa, ele disse que sim”, lembrou.

@samanthawynngreenstone @Jacob Hoff #husbandwife #marriage ? original sound - Samantha Wynn Greenstone

O relacionamento começou em 2017 e, desde então, o casal vive junto em Los Angeles. “Sou gay e mantenho essa identidade. Mas nosso relacionamento é sobre alma, não sobre gênero”, afirmou Hoff. 

Um casamento fora dos padrões

Em novembro de 2024, eles se casaram no Kabbalah Centre, em Boca Raton, na Flórida, em uma cerimônia judaica íntima. Hoff se converteu ao judaísmo antes do casamento. “Queríamos manter as tradições, mas também celebrar nossas personalidades teatrais”, contou ao Business Insider. 

Ele entrou ao som de um grito de “O Fantasma da Ópera”, enquanto Samantha caminhou ao altar com “I’ll Never Love This Way Again”, de Dionne Warwick. O casamento incluiu elementos tradicionais, como a chupá (dossel cerimonial) e a ketubah (contrato de casamento judaico), mas teve também momentos irreverentes — reflexo do humor e da cumplicidade que marcam a relação.

Para eles, o amor é real e sem contradições. “Não somos um ‘casamento lavanda’. Nosso relacionamento não é fachada. Somos duas pessoas que se amam profundamente e escolheram viver juntas”, disse Hoff, referindo-se ao termo usado no passado para uniões entre pessoas LGBTQIA+ e heterossexuais motivadas por conveniência social. 

Hoff e Greenstone compartilham sua história nas redes sociais, onde acumulam milhares de seguidores e reações — de apoio caloroso a questionamentos intensos. “Queremos normalizar diferentes formas de amar. É libertador falar sobre isso. Faz com que outras pessoas se sintam menos sozinhas”, explicou o homem.

Para Samantha, o relacionamento é também uma forma de ressignificar o que é ser queer. “Eu ainda me identifico como hétero, mas nosso casamento é queer, porque desafia o que a sociedade espera”, afirma.

O psicoterapeuta Joe Kort, especialista em casamentos de orientação mista, revelou, em artigo publicado no NY Times, que histórias como a de Jacob e Samantha estão se tornando mais comuns. “Homens gays podem sentir atração genuína por uma parceira mulher, mesmo se identificando como gays. O amor nem sempre segue as definições tradicionais”, explicou.

Um futuro construído na honestidade

O casal planeja ter filhos e pretende ser completamente transparente sobre a dinâmica familiar. “Quero que nossos filhos saibam desde cedo que o pai deles é gay. Isso será tão natural quanto dizer que ele tem olhos castanhos”, disse Hoff. 

Samantha completa: “Queremos criar filhos que entendam que o amor vem em muitas formas — e que todas elas são válidas.”

“Tudo o que fizemos no nosso casamento foi autêntico e refletiu quem somos. Nosso amor pode não se encaixar em rótulos, mas é verdadeiro. E isso é o que realmente importa”, completou a mulher. 

O Ceará voltou a chamar atenção quando o assunto é o amor verdadeiro. Repercutiu na Internet o casamento de Maria do Socorro, de 78 anos, e Antônio Pereira, de 77. Reprodução Arquivo Pessoal
Eles se conheceram no Lar Torres de Melo, em Fortaleza, e a idade não foi obstáculo para a união. O lar tem 200 idosos. Ela chegou em 2021. Ele dois anos depois. E um dia ela tomou coragem para pedir um abraço. Era tudo que ele queria. Reprodução Arquivo Pessoal
Curiosamente também vive no Ceará o casal mais longevo do mundo. A instituição americana LongeviQuest entregou um diploma a Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, que estao casados ha 84 anos! Divulgação LongeviQuest
Eles vivem em Boa Viagem, tambem estao no Livro Guinness dos Recordes, e dizem que o segredo é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest
Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest
A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest
Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest
A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest
Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest
Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay
Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
Veja quanto tempo duram, em mÃ©dia, os casamentos em cada estado do paÃ­s, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do CearÃ¡, dos casais que mencionamos, estÃ¡ em nono lugar. Imagem de TÃº Anh por Pixabay
Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes Bruna Cabrera/Especial PalÃ¡cio - Wikimédia Commons
Piauí: 16,6 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Chico Rasta - Wikimédia Commons
Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes ALLAN TRIGUEIRO - Flickr
Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes hammad ghori - Flickr
Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay
Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes Rogerio Malaquias – Flickr
Alagoas: 14,9 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Legacy600 wikimedia commons
Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes Snz58148687 - Wikimédia Commons
Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons
Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes Imagem Free de omegaprice por Pixabay
Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes divulgação ferias.tur
Pernambuco: 14,2 anos. População do estado: 9,2 milhões de habitantes Acervo ICMBio
Roraima: 14,1 anos. População do estado: 497 mil habitantes Carlos Marques - Flickr
Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Ray Fernandes - Wikimédia Commons
Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes Luiz De Aquino - Wikimédia Commons
Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes MTur Destinos wikimedia commons
Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes Imagem Free de ASSY por Pixabay
Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. Imagem de Steve Watts por Pixabay
Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes FlÃ¡vio AndrÃ© de Souza - Wikimédia Commons
Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Luc Thomazelli_2 - Flickr
Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes Portal da Copa - Wikimédia Commons
SÃ£o Paulo: 12,9 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 45 milhÃµes de habitantes Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay
Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes Boaventuravinicius - Wikimédia Commons
Distrito Federal: 12,1 anos. População: 3 milhões de habitantes Caco Shs - Flickr
Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes Flavio André de Souza - Wikimédia Commons
RondÃŽnia: 10,4 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 1,7 milhÃ£o de habitantes Wilson Dias/ABr - WikimÃ©dia Commons
Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay

