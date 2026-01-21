Entrada de padrinhos ao som de funk em cerimônia de casamento viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casamento realizado nas Filipinas no último dia 10 de janeiro se tornou uma sensação nas redes sociais. Isso porque os padrinhos resolveram fazer a entrada da cerimônia fora do convencional. Em vez do tradicional caminhar até o altar, o grupo surgiu dançando ao som de uma versão criada com inteligência artificial do funk brasileiro “Predador de Perereca”, que se tornou um dos virais do ano passado.

O vídeo, publicado pelo influenciador KA ULAGA TVS, logo viralizou. Nas imagens, os padrinhos, sincronizados e animados, invadem a cerimônia com passos marcados pela batida do funk adaptado — arrancando risos e aplausos dos convidados presentes. No perfil, não há nenhuma menção de que os homens sabiam a letra da música em português.

O som escolhido para a entrada não foi a versão original de “Predador de Perereca”, mas sim uma releitura criada por inteligência artificial. Nesse formato, a letra e a identidade do funk são mantidas, mas a sonoridade é reimaginada com um estilo que remete a ritmos de outras décadas, como os anos 1970 e 1980 — parte de uma onda de conteúdos musicais que viralizou nas redes sociais recentemente.

Essa tendência de músicas com IA consiste em pegar letras e temas atuais e combiná-los com arranjos e sonoridades retrô, gerando versões inusitadas de hits contemporâneos. Além de “Predador de Perereca”, outras canções circulam nesse formato, como “Popotão Grandão” e “Malandramente”, que juntos acumulam milhões de visualizações no TikTok.

Por trás desse fenômeno está a Blow Records, selo que usa ferramentas de IA para criar e divulgar essas versões alternativas. A produtora se popularizou no TikTok e também lançou um EP com músicas feitas em parceria com artistas urbanos como MC MM.

O criador da Blow, Raul Vinícius, explicou em entrevista ao portal G1 que o processo não é totalmente automatizado. “A Blow Records é formada por mim e o robô. Não é apertar um botão e pronto — em muitos casos, são necessários ajustes manuais e uma edição cuidadosa”, disse. Sobre os ganhos financeiros com o projeto, ele afirmou que ainda não são “astronômicos”, mas que espera que cresçam com o tempo.

Para muitos internautas, a escolha da música brasileira — ainda que em versão de IA — adicionou uma camada extra de humor e entusiasmo à celebração filipina. Comentadores destacaram que a cena reforça a capacidade da música e da cultura pop brasileiras de cruzar fronteiras e se infiltrar em contextos variados, inclusive em cerimônias formais do outro lado do mundo.

Nos comentários ao vídeo, surgiram reações como “Brasil presente até nos casamentos internacionais” e “essa entrada foi um dos melhores momentos do casamento”.

Essa não é a primeira vez que um funk brasileiro chega a um casamento na Ásia. No ano passado, MC Livinho chegou ao primeiro lugar no Spotify da Turquia, com a música “Vidrado em você”, sendo um sucesso nas bodas do país.

O sucesso do funk lançado em 2019 começou com o time de futebol Galatasaray, que conquistou os títulos do Campeonato Turco e da Copa da Turquia, que elegeu a música como trilha sonora. Daí, os turcos começaram a curtir a música em diversas festas, mesmo sem entender o que era dito pelo funkeiro. A música logo saiu do mundo do futebol e chegou aos casamentos, até nas festas islâmicas.

