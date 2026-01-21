Entrada de padrinhos ao som de funk em cerimônia de casamento viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um casamento realizado nas Filipinasno último dia 10 de janeiro se tornou uma sensação nas redes sociais. Isso porque os padrinhos resolveram fazer a entrada da cerimônia fora do convencional. Em vez do tradicional caminhar até o altar, o grupo surgiu dançando ao som de uma versão criada com inteligência artificial do funk brasileiro “Predador de Perereca”, que se tornou um dos virais do ano passado.
O vídeo, publicado pelo influenciador KA ULAGA TVS, logo viralizou. Nas imagens, os padrinhos, sincronizados e animados, invadem a cerimônia com passos marcados pela batida do funk adaptado — arrancando risos e aplausos dos convidados presentes. No perfil, não há nenhuma menção de que os homens sabiam a letra da música em português.
O som escolhido para a entrada não foi a versão original de “Predador de Perereca”, mas sim uma releitura criada por inteligência artificial. Nesse formato, a letra e a identidade do funk são mantidas, mas a sonoridade é reimaginada com um estilo que remete a ritmos de outras décadas, como os anos 1970 e 1980 — parte de uma onda de conteúdos musicais que viralizou nas redes sociais recentemente.
Essa tendência de músicas com IA consiste em pegar letras e temas atuais e combiná-los com arranjos e sonoridades retrô, gerando versões inusitadas de hits contemporâneos. Além de “Predador de Perereca”, outras canções circulam nesse formato, como “Popotão Grandão” e “Malandramente”, que juntos acumulam milhões de visualizações no TikTok.
Por trás desse fenômeno está a Blow Records, selo que usa ferramentas de IA para criar e divulgar essas versões alternativas. A produtora se popularizou no TikTok e também lançou um EP com músicas feitas em parceria com artistas urbanos como MC MM.
O criador da Blow, Raul Vinícius, explicou em entrevista ao portal G1 que o processo não é totalmente automatizado. “A Blow Records é formada por mim e o robô. Não é apertar um botão e pronto — em muitos casos, são necessários ajustes manuais e uma edição cuidadosa”, disse. Sobre os ganhos financeiros com o projeto, ele afirmou que ainda não são “astronômicos”, mas que espera que cresçam com o tempo.
Para muitos internautas, a escolha da música brasileira — ainda que em versão de IA — adicionou uma camada extra de humor e entusiasmo à celebração filipina. Comentadores destacaram que a cena reforça a capacidade da música e da cultura pop brasileiras de cruzar fronteiras e se infiltrar em contextos variados, inclusive em cerimônias formais do outro lado do mundo.
Nos comentários ao vídeo, surgiram reações como “Brasil presente até nos casamentos internacionais” e “essa entrada foi um dos melhores momentos do casamento”.
Essa não é a primeira vez que um funk brasileiro chega a um casamento na Ásia. No ano passado, MC Livinho chegou ao primeiro lugar no Spotify da Turquia, com a música “Vidrado em você”, sendo um sucesso nas bodas do país.
O sucesso do funk lançado em 2019 começou com o time de futebol Galatasaray, que conquistou os títulos do Campeonato Turco e da Copa da Turquia, que elegeu a música como trilha sonora. Daí, os turcos começaram a curtir a música em diversas festas, mesmo sem entender o que era dito pelo funkeiro. A música logo saiu do mundo do futebol e chegou aos casamentos, até nas festas islâmicas.
O casamento de Taylor Swift jÃ¡ tem data para acontecer. Fontes do Page Six afirmam que a cantora e o jogador de futebol americano Travis Kelce planejam subir ao altar em 13 de junho de 2026. A data tem valor especial para a loirinha, conhecida por sua ligaÃ§Ã£o com o nÃºmero 13. ReproduÃ§Ã£o Instagram
A data 13/06/26 somada individualmente, em formato numérico, obtém-se 18, e se somarmos novamente esses dois números 1+8, chega-se a 9. Segundo o site Numerology.com, o número simboliza encerramentos e novos começos, indicando transições importantes.
Reprodução Instagram
Pessoas próximas ao casal informaram que o noivado ocorreu em agosto de 2025, e que o casal está ansioso para oficializar a união. Em setembro, já se falava em casamento “no próximo verão”. O desejo de formar uma família teria acelerado os planos. Reprodução Instagram
Inicialmente, Swift e Kelce planejavam uma celebração reservada apenas para familiares e amigos mais chegados. Ao revisar a lista de convidados, contudo, perceberam a necessidade de um espaço maior. Isso levou o casal a reconsiderar o formato do evento. Reprodução Instagram
Entre os possíveis locais estão a mansão de Swift em Rhode Island e propriedades elegantes próximas. Também foram cogitados uma fazenda no Tennessee e até uma ilha privada no Caribe. O casal busca um cenário que comporte todos os convidados. Reprodução Instagram
Enquanto isso, uma cena emocionante viralizou nas redes sociais. Após a estreia da série documental "The End of an Era", de Taylor Swift, no Disney+, funcionários da cantora foram flagrados reagindo ao receberem uma bonificação generosa ao fim de sua turnê mais recente, a "The Eras Tour".
Reprodução/Instagram
Taylor percorreu os cinco continentes desde marÃ§o de 2023 com a turnÃª, definida como a mais lucrativa do mundo (arrecadou mais de 1 bilhÃ£o de dÃ³lares). Segundo a revista People, ao longo dos Ãºltimos dois anos, ela distribuiu 197 milhÃµes de dÃ³lares (R$ 1 bi) em bÃŽnus aos profissionais envolvidos em "The Eras Tour".
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que iniciou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas às quais ela teve a chance de vivenciar. Reprodução/Instagram
A cada show em determinada cidade, Taylor publicou fotos e mensagens carinhosas no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha. Reprodução Instagram
Durante passagem por Londres, na Inglaterra, para a turnê, Swift bateu mais um recorde: superou Michael Jackson e tornou-se a artista com mais apresentações no mítico estádio de Wembley: 8 ao todo, contra 7 do ídolo. Nas apresentações, Ed Sheeran e Florence Welch foram os convidados especiais. Reprodução/Instagram
Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados. Reprodução Instagram
Tudo com altíssimo nível de produção tanto na qualidade das apresentações musicais (som, efeitos visuais e tecnologia em geral) como nos figurinos da cantora. Reprodução Instagram
“A turnê Eras trouxe tantas primeiras vezes… Por exemplo, eu nunca tinha viajado para a Suíça antes. Este lugar é deslumbrantemente bonito. Adorei tocar para essas duas plateias maravilhosas em Zurique”, derreteu-se a estrela pop em postagem sobre a Suíça.
Instagram
ApÃ³s as apresentaÃ§Ãµes no estÃ¡dio San Siro, em MilÃ£o, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o pÃºblico da cidade italiana. â??Uau, MilÃ£o! Estes foram realmente dois dos meus pÃºblicos favoritos de todos os temposâ?.
Instagram
No palco Milão ocorreu um episódio que arrancou risadas do público. Taylor Swift engoliu, por acidente, um inseto. “Eu sabia que isso iria acontecer porque há muitos insetos aqui estou noite”, declarou a cantora, que completou: ‘Eu só preciso tossir um pouco”
Instagram
Um dos registros mais marcantes da turnê em solo europeu foi em show de Amsterdã, na Holanda. Travis Kelce, namorado da artista, foi flagrado chorando de emoção enquanto a artista cantava.
Reprodução/redes Sociais
Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour havia passado pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania.
Instagram @taylorswift
A turnê de Taylor Swift passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs da cantora em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais. Reprodução Instagram
Houve também filas presenciais expressivas no Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos, no Rio de Janeiro, estádios que abrigaram os shows da estrela pop. Reprodução de redes sociais
Veículos de imprensa colheram relatos de pessoas que ficaram mais de uma semana acampadas no entorno do estádio do Palmeiras para garantir ingresso. Reprodução TV Globo
Na venda digital, a corrida dos "Swifties" por ingressos fez a fila de espera somada das duas praças superar 1,3 milhão de pessoas. Reprodução redes sociais
Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60 graus, uma das apresentações chegou a ser adiada. el_ave/Wikimedia Commons
Taylor já havia passado antes pelo Brasil. Em 2012, por ocasião do lançamento do álbum "Red", a cantora fez um pocket show no Brasil que teve a participação de Paula Fernandes. Ronald Woan/Wikimedia Commons
Nascida na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 13/12/1989, Taylor Swift tornou-se um maiores fenômenos da cena da música pop mundial. Reprodução Instagram
Segunda a revista Forbes, Taylor Swift tem hoje uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, sendo a primeira pessoa que acumulou bilhão unicamente a partir de composição e performance. M Radzi Desa/Wikimedia Commons
"The Eras Tour" foi a sexta e mais recente turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassou vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global. Reprodução Instagram
A próxima turnê de Taylor Swift já tem data pra começar: entre abril e maio de 2026. Até lá, o álbum “The Life of a Showgirl”, lançado em 3 de outubro de 2025, acende a faísca da espera. Instagram @taylorswift