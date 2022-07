Homem deixa anel de noivado de R$ 6 mil cair em lago e viraliza

No fim das contas, ele retornou ao local e refez o pedido de casamento (foto: Reprodução/Tik Tok @geriiashforth)

Durante um pedido de casamento, o britânico Ross Bamber, de 26 anos, acabou deixando o anel cair no lago. O vídeo do momento viralizou no Tik Tok e contabilizou quase 4 milhões de visualizações.

O anel escolhido por Ross para dar a Geri Ashforth, 23, custava cerca de mil libras — equivalente a R$ 6,2 mil.



Eles estavam em um pier, na cidade de Watton, no interior do país, quando Ross se ajoelhou e, assim que abriu a caixa do anel, a joia caiu em meio os espaços do deck.



O pedido foi arruinado e, na sequência, vários amigos do casal começaram a procurar a joia no lago. Em entrevista à agência de notícias Southwest News Service, Ross contou que ficou despontado com o desfecho do pedido. "Não conseguia acreditar. Nem consegui me ajoelhar. Tirei o anel do bolso e, quando abri a caixa, o anel caiu. O anel quicou algumas vezes e depois caiu entre as aberturas do deck", explicou.

No final das contas, Ross decidiu comprar outro anel e voltou ao local com a namorada para fazer o pedido. No Tik Tok, Ross e Geri ainda fazem vídeos sobre o tema sob a legenda: "Nos siga para saber se encontramos o anel", brincam.



Isso porque o casal ainda tem a expectativa de encontrar a joia. O vídeo original tem cerca de 3,9 milhões de visualizações no Tik Tok.



O proprietário do espaço está colaborando com as buscas recorrendo até a um detector de metal. Ross e Geri, se conheceram em 2017. Os trabalhavam na mesma casa de repouso, mas só começaram a namorar em 2021.