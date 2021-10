Noivo mineiro dança à Justin Timberlake, viraliza e é elogiado pelo cantor

O casamento dos dançarinos Gustavo Durso e Carol Americo ganhou grande repercussão nas redes sociais pelas danças que surpreenderam os convidados (foto: Reprodução Redes Sociais) Em um casamento 'convencional', geralmente a noiva é a que chama mais atenção na cerimônia. Mas não foi bem o que aconteceu no casamento do dançarino Gustavo Durso (@gustavodurso), de 32 anos, realizado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A entrada dele, que foi um verdadeiro show, superou todas as expectativas dos convidados e o vídeo viralizou nas redes sociais, ganhando elogios até mesmo do cantor Justin Timberlake.



O próprio cantor Justin Timberlake elogiou a coreografia do noivo mineiro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Ao som de Can´t Stop The Feeling, de Justin Timberlake, a coreografia quebrou todas as expectativas. O vídeo publicado no Instagram teve o comentário do próprio Justin que escreveu “You Love to see it”, para dizer que as pessoas iriam gostar de ver o conteúdo. Além de ser repostado por páginas internacionais.



Os noivos são de Belo Horizonte, mas o casamento ocorreu em Betim, em 15 de agosto, mas o vídeo foi postado um mês depois. O choque com a repercussão foi grande.

Segundo a noiva, também dançarina, maquiadora e consultora de moda, Carolina Stephanie Américo (@carolstefh_), de 25 anos, todos foram surpreendidos com a repercussão.



“Postamos sem pretensão nenhuma. No TikTok teve a 4,9 milhões de visualizações e muitos compartilhamentos. Várias páginas dos Estados Unidos, Rússia, Canadá, personalidades famosas, começaram a replicar o vídeo. Uma entrada pensada dois dias antes do casamento com um ensaio de 30 minutos”, contou a noiva, que também é dançarina, mas teve a entrada um pouco mais contida.



“Não entrei dançando porque o vestido não permitia tanto, mas fiz uma performance. Temos uma pegada bem artística e não fazia sentido pra gente uma cerimônia comum”.



Carolina disse que a cerimônia representou bem o jeito do casal. “A ideia de fazer uma entrada diferente foi porque queríamos colocar a nossa identidade no que íamos fazer. Amigos e alunos participaram com o Gustavo da entrada, teve muito significado”.