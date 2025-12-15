Festa de casamento luxuosa é criticada por falta de comida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagine ser convidado para uma festa de casamento luxuosa, com duração de sete horas e que exige roupas de gala. Mas, ao chegar lá, você nota que havia apenas alguns petiscos e nada de uma refeição de verdade. Foi o que aconteceu com um usuário do Reddit, que relatou a experiência frustrante que viveu recentemente. Segundo ele, o evento foi anunciado como um casamento de gala, mas contou apenas com alguns canapés — e nenhuma refeição de fato.

“Convidado para um casamento de gala com petiscos, mas sem comida”, escreveu. Segundo o perfil, a programação incluía uma cerimônia de uma hora, seguida de seis horas de recepção, com apenas alguns aperitivos espalhados pela noite. Para piorar, não havia transporte para os hotéis que os próprios noivos haviam sugerido que os convidados reservassem, nem mesmo para atravessar a rodovia que separava a igreja do local da festa.

No site do casamento, segundo o relato, o casal deixou claro que a expectativa era de uma noite inteira de dança. O problema? Dançar por horas sem uma refeição para aguentar um tranco. “Isso é um crime contra um casamento”, ironizou o autor da publicação.

A história rapidamente virou assunto entre os usuários da plataforma, que esbanjaram críticas — e piadas. “Nada me irrita mais do que um código de vestimenta de gala quando o evento não exige traje formal”, comentou um usuário, indignado com a discrepância entre a proposta e a entrega.

“O presente de casamento deveria ser pedir pizzas para a recepção”, disse outra.

Uma mulher explicou que muitos casais subestimam o impacto financeiro de optar por um casamento formal, mas destacou que isso não justifica economizar às custas dos convidados. “Quando me casei, tínhamos uma visão bem formal. Mas éramos jovens e não pensamos em tudo direito. Achamos que reservar um local formal significava convites formais para transmitir elegância, e isso nos levou aos tipos de refeição, bolo, flores e tudo mais”, escreveu. Segundo ela, o orçamento acabou estourando justamente por essas escolhas — ainda assim, a alimentação nunca foi colocada em segundo plano.

Outros usuários aproveitaram para compartilhar experiências opostas. Um deles contou que, em um casamento recente, os noivos serviram jantar completo e ainda providenciaram nuggets de frango por volta das 22h, para garantir que ninguém passasse fome na segunda metade da festa. “Eu não iria a esse evento de gala falso”, disparou.

E se esse casamento já parece ruim, há quem diga que poderia ser pior. No mesmo fórum, outro convidado relatou ter participado de uma cerimônia realizada sob um calor escaldante de 35 °C, em um dia úmido, onde os convidados tinham que pagar pelo que consumiam e cada garrafa de água custava US$ 2 (R$ 10,80).