Festa de casamento luxuosa é criticada por falta de comida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Imagine ser convidado para uma festa de casamentoluxuosa, com duração de sete horas e que exige roupas de gala. Mas, ao chegar lá, você nota que havia apenas alguns petiscos e nada de uma refeição de verdade. Foi o que aconteceu com um usuário do Reddit, que relatou a experiência frustrante que viveu recentemente. Segundo ele, o evento foi anunciado como um casamento de gala, mas contou apenas com alguns canapés — e nenhuma refeição de fato.
“Convidado para um casamento de gala com petiscos, mas sem comida”, escreveu. Segundo o perfil, a programação incluía uma cerimônia de uma hora, seguida de seis horas de recepção, com apenas alguns aperitivos espalhados pela noite. Para piorar, não havia transporte para os hotéis que os próprios noivos haviam sugerido que os convidados reservassem, nem mesmo para atravessar a rodovia que separava a igreja do local da festa.
No site do casamento, segundo o relato, o casal deixou claro que a expectativa era de uma noite inteira de dança. O problema? Dançar por horas sem uma refeição para aguentar um tranco. “Isso é um crime contra um casamento”, ironizou o autor da publicação.
A história rapidamente virou assunto entre os usuários da plataforma, que esbanjaram críticas — e piadas. “Nada me irrita mais do que um código de vestimenta de gala quando o evento não exige traje formal”, comentou um usuário, indignado com a discrepância entre a proposta e a entrega.
“O presente de casamento deveria ser pedir pizzas para a recepção”, disse outra.
Uma mulher explicou que muitos casais subestimam o impacto financeiro de optar por um casamento formal, mas destacou que isso não justifica economizar às custas dos convidados. “Quando me casei, tínhamos uma visão bem formal. Mas éramos jovens e não pensamos em tudo direito. Achamos que reservar um local formal significava convites formais para transmitir elegância, e isso nos levou aos tipos de refeição, bolo, flores e tudo mais”, escreveu. Segundo ela, o orçamento acabou estourando justamente por essas escolhas — ainda assim, a alimentação nunca foi colocada em segundo plano.
Outros usuários aproveitaram para compartilhar experiências opostas. Um deles contou que, em um casamento recente, os noivos serviram jantar completo e ainda providenciaram nuggets de frango por volta das 22h, para garantir que ninguém passasse fome na segunda metade da festa. “Eu não iria a esse evento de gala falso”, disparou.
E se esse casamento já parece ruim, há quem diga que poderia ser pior. No mesmo fórum, outro convidado relatou ter participado de uma cerimônia realizada sob um calor escaldante de 35 °C, em um dia úmido, onde os convidados tinham que pagar pelo que consumiam e cada garrafa de água custava US$ 2 (R$ 10,80).
O casamento de Taylor Swift jÃ¡ tem data para acontecer. Fontes do Page Six afirmam que a cantora e o jogador de futebol americano Travis Kelce planejam subir ao altar em 13 de junho de 2026. A data tem valor especial para a loirinha, conhecida por sua ligaÃ§Ã£o com o nÃºmero 13. ReproduÃ§Ã£o Instagram
A data 13/06/26 somada individualmente, em formato numérico, obtém-se 18, e se somarmos novamente esses dois números 1+8, chega-se a 9. Segundo o site Numerology.com, o número simboliza encerramentos e novos começos, indicando transições importantes.
Pessoas próximas ao casal informaram que o noivado ocorreu em agosto de 2025, e que o casal está ansioso para oficializar a união. Em setembro, já se falava em casamento “no próximo verão”. O desejo de formar uma família teria acelerado os planos. Reprodução Instagram
Inicialmente, Swift e Kelce planejavam uma celebração reservada apenas para familiares e amigos mais chegados. Ao revisar a lista de convidados, contudo, perceberam a necessidade de um espaço maior. Isso levou o casal a reconsiderar o formato do evento. Reprodução Instagram
Entre os possíveis locais estão a mansão de Swift em Rhode Island e propriedades elegantes próximas. Também foram cogitados uma fazenda no Tennessee e até uma ilha privada no Caribe. O casal busca um cenário que comporte todos os convidados. Reprodução Instagram
Enquanto isso, uma cena emocionante viralizou nas redes sociais. Após a estreia da série documental "The End of an Era", de Taylor Swift, no Disney+, funcionários da cantora foram flagrados reagindo ao receberem uma bonificação generosa ao fim de sua turnê mais recente, a "The Eras Tour".
Taylor percorreu os cinco continentes desde marÃ§o de 2023 com a turnÃª, definida como a mais lucrativa do mundo (arrecadou mais de 1 bilhÃ£o de dÃ³lares). Segundo a revista People, ao longo dos Ãºltimos dois anos, ela distribuiu 197 milhÃµes de dÃ³lares (R$ 1 bi) em bÃŽnus aos profissionais envolvidos em "The Eras Tour".
Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que iniciou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas às quais ela teve a chance de vivenciar. Reprodução/Instagram
A cada show em determinada cidade, Taylor publicou fotos e mensagens carinhosas no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha. Reprodução Instagram
Durante passagem por Londres, na Inglaterra, para a turnê, Swift bateu mais um recorde: superou Michael Jackson e tornou-se a artista com mais apresentações no mítico estádio de Wembley: 8 ao todo, contra 7 do ídolo. Nas apresentações, Ed Sheeran e Florence Welch foram os convidados especiais. Reprodução/Instagram
Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados. Reprodução Instagram
Tudo com altíssimo nível de produção tanto na qualidade das apresentações musicais (som, efeitos visuais e tecnologia em geral) como nos figurinos da cantora. Reprodução Instagram
“A turnê Eras trouxe tantas primeiras vezes… Por exemplo, eu nunca tinha viajado para a Suíça antes. Este lugar é deslumbrantemente bonito. Adorei tocar para essas duas plateias maravilhosas em Zurique”, derreteu-se a estrela pop em postagem sobre a Suíça.
ApÃ³s as apresentaÃ§Ãµes no estÃ¡dio San Siro, em MilÃ£o, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o pÃºblico da cidade italiana. â??Uau, MilÃ£o! Estes foram realmente dois dos meus pÃºblicos favoritos de todos os temposâ?.
No palco Milão ocorreu um episódio que arrancou risadas do público. Taylor Swift engoliu, por acidente, um inseto. “Eu sabia que isso iria acontecer porque há muitos insetos aqui estou noite”, declarou a cantora, que completou: ‘Eu só preciso tossir um pouco”
Um dos registros mais marcantes da turnê em solo europeu foi em show de Amsterdã, na Holanda. Travis Kelce, namorado da artista, foi flagrado chorando de emoção enquanto a artista cantava.
Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour havia passado pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania.
A turnê de Taylor Swift passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs da cantora em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais. Reprodução Instagram
Houve também filas presenciais expressivas no Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos, no Rio de Janeiro, estádios que abrigaram os shows da estrela pop. Reprodução de redes sociais
Veículos de imprensa colheram relatos de pessoas que ficaram mais de uma semana acampadas no entorno do estádio do Palmeiras para garantir ingresso. Reprodução TV Globo
Na venda digital, a corrida dos "Swifties" por ingressos fez a fila de espera somada das duas praças superar 1,3 milhão de pessoas. Reprodução redes sociais
Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60 graus, uma das apresentações chegou a ser adiada. el_ave/Wikimedia Commons
Taylor já havia passado antes pelo Brasil. Em 2012, por ocasião do lançamento do álbum "Red", a cantora fez um pocket show no Brasil que teve a participação de Paula Fernandes. Ronald Woan/Wikimedia Commons
Nascida na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 13/12/1989, Taylor Swift tornou-se um maiores fenômenos da cena da música pop mundial. Reprodução Instagram
Segunda a revista Forbes, Taylor Swift tem hoje uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, sendo a primeira pessoa que acumulou bilhão unicamente a partir de composição e performance. M Radzi Desa/Wikimedia Commons
"The Eras Tour" foi a sexta e mais recente turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassou vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global. Reprodução Instagram
A próxima turnê de Taylor Swift já tem data pra começar: entre abril e maio de 2026. Até lá, o álbum “The Life of a Showgirl”, lançado em 3 de outubro de 2025, acende a faísca da espera. Instagram @taylorswift