Noiva chega em carro de boi no próprio casamento em MG

Uma noiva parou a cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG), no Sul do estado, pelo jeito inusitado como chegou à igreja para o próprio casamento. Lariane Rodrigues Ribeiro, de 27 anos, apareceu em um um carro de boi. A cena foi registrada em vídeo por convidados e moradores da cidade e logo viralizou nas redes sociais.

“Parou Santa Rita! Esse casamento vai ficar pra história”, diz uma pessoa na gravação. Lariane e Gabriel Augusto Teixeira Pinto, também de 27 anos, sempre sonharam com um casamento no estilo country, que representassem a história dos dois.

Criados na roça e vindos de famílias simples, eles cresceram no campo. Para eles, essa identidade não era apenas um traço do passado, mas parte da essência do casal. Quando era criança, a mulher ia com o tio nas carreadas. Por isso, ela nunca se imaginou chegando ao altar de outra forma.

“A gente não se envergonha de ser assim, de ter essa simplicidade, porque quem tem simplicidade vai longe, quem tem empatia pelo próximo vai longe”, afirmou ao portal g1.

Para realizar o sonho, o casal teve ajuda de pessoas queridas da cidade e conseguiu 10 bois para puxar o veículo nupcial.

O estilo country não ficou restrito ao carro de boi. Padrinhos e madrinhas entraram na igreja usando botas texanas. A pequena Maria Luiza, de 2 anos, também estava a caráter. A menina foi porta-alianças e usou chapéu rosa de boiadeira e bota country combinando com o traje dos pais.

Para os noivos, a celebração representa não só a união das duas famílias, mas também o orgulho de mostrar ao mundo suas raízes e valores. “Somos profundamente gratos a Deus, à nossa família e aos nossos amigos que estiveram ao nosso lado e vivenciaram cada etapa desse dia tão especial. Agradecemos também a todas as pessoas que assistiram, se emocionaram e compartilharam esse momento com a gente”, disse Gabriel, emocionado.