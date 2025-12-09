Noiva chega em carro de boi no próprio casamento em MG

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Uma noiva parou a cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG), no Sul do estado, pelo jeito inusitado como chegou à igreja para o próprio casamento. Lariane Rodrigues Ribeiro, de 27 anos, apareceu em um um carro de boi. A cena foi registrada em vídeo por convidados e moradores da cidade e logo viralizou nas redes sociais.
“Parou Santa Rita! Esse casamento vai ficar pra história”, diz uma pessoa na gravação. Lariane e Gabriel Augusto Teixeira Pinto, também de 27 anos, sempre sonharam com um casamento no estilo country, que representassem a história dos dois.
Criados na roça e vindos de famílias simples, eles cresceram no campo. Para eles, essa identidade não era apenas um traço do passado, mas parte da essência do casal. Quando era criança, a mulher ia com o tio nas carreadas. Por isso, ela nunca se imaginou chegando ao altar de outra forma.
O estilo country não ficou restrito ao carro de boi. Padrinhos e madrinhas entraram na igreja usando botas texanas. A pequena Maria Luiza, de 2 anos, também estava a caráter. A menina foi porta-alianças e usou chapéu rosa de boiadeira e bota country combinando com o traje dos pais.
Para os noivos, a celebração representa não só a união das duas famílias, mas também o orgulho de mostrar ao mundo suas raízes e valores. “Somos profundamente gratos a Deus, à nossa família e aos nossos amigos que estiveram ao nosso lado e vivenciaram cada etapa desse dia tão especial. Agradecemos também a todas as pessoas que assistiram, se emocionaram e compartilharam esse momento com a gente”, disse Gabriel, emocionado.
Após dois anos de namoro, Kylie Jenner estaria pressionando o ator Timothée Chalamet por um pedido de casamento, segundo fontes do site Radar Online. A empresária quer definir o futuro da relação, que tem sido marcada pela discrição e aparições pontuais em eventos de Hollywood. Reprodução
Kylie teria viajado até Budapeste, onde Chalamet grava o terceiro filme da franquia "Duna", para discutir o relacionamento. A distância e rumores sobre festas do ator com colegas de elenco teriam deixado Kylie abalada, levando-a a buscar mais clareza sobre o compromisso. Reprodução/@kyliejenner
Fontes próximas ao casal afirmam que Timothée se sente dividido: embora ame Kylie, ele valoriza sua independência. A pressão por um noivado teria colocado o ator em uma posição delicada, enquanto Kylie busca segurança e estabilidade emocional. Divulgação/Coty
Em relação à Chalamet, sua elogiada perfomance no filme “Um Completo Desconhecido” (2024), em que interpreta o astro Bob Dylan lhe rendeu uma indicação ao Oscar de 2025 na categoria Melhor Ator - o prêmio ficou com Adrian Brody, por “O Brutalista”. Divulgação/Searchlight Pictures
No filme, o ator não só fez uma intensa interpretação de Bob Dylan artista como cantou ele mesmo sucessos do astro. Em janeiro, Chalamet já havia exibido ao vivo seu talento vocal ao interpretar três músicas de Bob Dylan no Saturday Night Live.
Reprodução/Instagram
Na ocasião, ele cativou o público do famoso programa de televisão dos Estados Unidos ao cantar “Outlaw Blues” (1965), “Three Angels” (1970) e “Tomorrow Is A Long Time” (1971).
Reprodução redes sociais
Timothée Hal Chalamet nasceu em 27 de dezembro de 1995 em Nova York. Nos últimos anos, o ator vem conquistando Hollywood com doses de talento, carisma e beleza.
Maximilian Bühn/Wikimedia Commons
Ele é filho da norte-americana Nicole Flender, uma corretora de imóveis e ex-dançarina da Broadway, e do francês Marc Chalamet, editor da Unicef.
Reprodução Youtube
A estreia de Chalamet em Hollywood foi na série de "Law and Order", quando participou de um episódio da 19ª temporada, em 2009. Reprodução
No mesmo ano, Chalamet participou do filme de romance "Loving Leah", que estreou direto na TV e não teve muito apelo comercial.
Reprodução
O ator começou a ganhar algum destaque quando atuou em oito episódios da segunda temporada da série "Homeland" (2011-2020), interpretando o personagem Finn Walder. Reprodução
Depois de atuar em dois filmes de menor expressão, Chalamet fez sua primeira participação grande no cinema em 2015, quando atuou em "Interestelar".
Reprodução
Mas foi em 2017 que o ator explodiu de vez ao interpretar o personagem Elio no filme "Me Chame Pelo Seu Nome".
Reprodução
Chalamet foi muito elogiado pela crítica e recebeu sua primeira indicação ao Oscar pela atuação. O filme levou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado.
Reprodução
No mesmo ano, o ator esteve no filme "Lady Bird: A Hora de Voar", que também teve presença forte no Oscar, concorrendo em cinco categorias.
Reprodução
Em "O Rei" (2019), Chalamet se transformou no arrogante e impetuoso Príncipe Hal, futuro Henrique V da Inglaterra, demonstrando grande amplitude dramática.
Reprodução
Nos anos seguintes, Chalamet emplacou participações em outros filmes importantes, como "Querido Menino" (2018), "Um Dia de Chuva em Nova York" (2019), "Adoráveis Mulheres" (2019), "A Crônica Francesa (2021) e "Não Olhe Para Cima" (2021).
Divulgação
Chalamet bateu recordes ao protagonizar dois filmes que tiveram a maior bilheteria em dois anos consecutivos - ele o fez em espaço de tempo inferior a oito meses. O jovem astro estrelou "Wonka", em dezembro de 2023, e "Duna: Parte 2" no fim de fevereiro de 2024.
Divulgação
Antes, a marca pertencia ao ator John Travolta, que esteve em "Embalos de Sábado à Noite", lançado em dezembro de 1977, e "Grease", lançado em junho de 1978. Reprodução
Em maio de 2024, o Museu Madame Tussauds, em Londres, inaugurou uma estátua de cera de Chalamet.
montagem/Wikimedia Commons/Divulgação