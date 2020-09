Noiva que teve frustrado o sonho de chegar ao casamento de charrete será indenizada

Noiva sonhava chegar ao casamento de charrete (foto: TJMG/Divulgação)

Um casal de Belo Horizonte receberá umano valor de R$ 10 mil, em razão do não cumprimento, por parte de uma empresa de eventos, do serviço de transporte contratado para a cerimônia de seu. A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou o valor da indenização fixado em primeira instância, reconhecendo a angústia e os constrangimentos causados aos noivos.