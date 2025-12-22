Noiva cancela casamento após noivo errar cálculo matemático

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma noiva indiana desistiu do próprio casamento porque o noivo não conseguiu resolver uma conta básica de matemática. O caso aconteceu em 2015, na vila de Rasoolabad, no Norte da Índia, mas voltou a circular agora nas redes sociais.

Pouco antes do início da cerimônia, a noiva decidiu testar as habilidades do pretendente, Ram Baran, com uma pergunta simples: quanto é 15 mais seis? Ao ouvir a resposta, "17", ela concluiu que o noivo era analfabeto e se recusou a prosseguir com o casamento.

De acordo com a polícia, a família de Baran ainda tentou convencer a noiva a voltar atrás, mas ela se manteve firme na decisão. Segundo ela, a falta de escolaridade do noivo havia sido escondida pela família dele durante os acertos do matrimônio.

“A família do noivo nos escondeu o fato de ele ter pouca escolaridade. Até uma criança da primeira série conseguiria responder isso”, afirmou Mohar Singh, pai da noiva, em entrevista à BBC.

Mohar foi quem acertou o casamento com a família de Ram Baran, prática comum na Índia. Nesses casos, os noivos costumam ter pouco contato antes da cerimônia, o que pode levar a surpresas às vésperas do matrimônio.

Após o cancelamento, a polícia local intermediou a situação entre as duas famílias. Todos os presentes e joias trocados antes do casamento foram devolvidos, evitando maiores conflitos.

Casos inusitados envolvendo casamentos arranjados não são raros na região. Outra noiva ganhou destaque ao se casar com um convidado da própria cerimônia depois que o noivo original sofreu uma convulsão e desmaiou. A família dele também havia omitido uma informação importante: o fato de ele ser epiléptico. Enquanto o noivo era levado às pressas para um hospital, a noiva decidiu manter a celebração e escolheu outro homem para substituí-lo no altar.

