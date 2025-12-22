Noiva cancela casamento após noivo errar cálculo matemático

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Umanoiva indiana desistiu do próprio casamento porque o noivo não conseguiu resolver uma conta básica de matemática. O caso aconteceu em 2015, na vila de Rasoolabad, no Norte da Índia, mas voltou a circular agora nas redes sociais.
Pouco antes do início da cerimônia, a noiva decidiu testar as habilidades do pretendente, Ram Baran, com uma pergunta simples: quanto é 15 mais seis? Ao ouvir a resposta, "17", ela concluiu que o noivo era analfabeto e se recusou a prosseguir com o casamento.
De acordo com a polícia, a família de Baran ainda tentou convencer a noiva a voltar atrás, mas ela se manteve firme na decisão. Segundo ela, a falta de escolaridade do noivo havia sido escondida pela família dele durante os acertos do matrimônio.
“A família do noivo nos escondeu o fato de ele ter pouca escolaridade. Até uma criança da primeira série conseguiria responder isso”, afirmou Mohar Singh, pai da noiva, em entrevista à BBC.
Mohar foi quem acertou o casamento com a família de Ram Baran, prática comum na Índia. Nesses casos, os noivos costumam ter pouco contato antes da cerimônia, o que pode levar a surpresas às vésperas do matrimônio.
Após o cancelamento, a polícia local intermediou a situação entre as duas famílias. Todos os presentes e joias trocados antes do casamento foram devolvidos, evitando maiores conflitos.
Casos inusitados envolvendo casamentos arranjados não são raros na região. Outra noiva ganhou destaque ao se casar com um convidado da própria cerimônia depois que o noivo original sofreu uma convulsão e desmaiou. A família dele também havia omitido uma informação importante: o fato de ele ser epiléptico. Enquanto o noivo era levado às pressas para um hospital, a noiva decidiu manter a celebração e escolheu outro homem para substituí-lo no altar.
Depois de quatro casamentos e vários relacionamentos que viraram manchete, a cantora e atriz Jennifer Lopez afirmou que não pretende se casar novamente. Reprodução/@jlo
Durante um show recente na Europa, a artista reagiu a um fã que segurava um cartaz com um pedido inusitado. MTV International
"J Lo, casa comigo?", dizia o cartaz. Ela foi direta: "Eu acho que chega disso. Eu já tentei isso algumas vezes". Reprodução/Instagram
A trajetória de Jennifer Lopez — amorosa e artística — sempre teve grande destaque na mídia. Relembre os momentos mais marcantes da sua vida! Divulgação
Também conhecida como J.Lo, Jennifer Lopez completou 55 anos em 24 de julho de 2025. Ela nasceu em 1969, no bairro do Bronx, em Nova York. Reprodução/Instagram
De ascendência porto-riquenha, Lopez começou sua carreira artística em 1987, quanto atuou no filme "Jovens em Conflito". Reprodução/Instagram
No início dos anos 1990, interpretou uma dançarina na série de comédia "In Living Color". Reprodução
Um ano depois, Lopez se mudou para Los Angeles e passou a participar de vários videoclipes de música, como "That's the Way Love Goes", de Janet Jackson. Reprodução
Lopez continuou atuando em séries de TV na década de 1990, como "South Central" e "Hotel Malibu", mas também em filmes como "Minha Família", de 1995, e "Jack", de 1996. Reprodução
Em 1997, se tornou a primeira atriz latina mais bem paga da história ao interpretar a lendária cantora Selena Quintanilla no filme "Selena". Reprodução
Outros filmes marcantes da carreira de Lopez como atriz foram "Anaconda", de 1997, "Um Lugar Para Recomeçar", de 2005, "As Golpistas", de 2019, e "Imparável", de 2024. Divulgação
Sua carreira como cantora teve início em 1999, com o lançamento do álbum "On the 6", no qual apresentou sucessos como "If You Had My Love" e "Waiting for Tonight". Flickr - Ana Carolina Kley Vita
A partir daí, J.Lo se consolidou como uma estrela do pop e do R&B lançando sucessos como "Jenny from the Block", "On the Floor" e "Dance Again". Reprodução Instagram @jlo
Ao todo, foram nove álbuns lançados, incluindo "This Is Me... Then", de 2002, "Rebirth", de 2005, e o mais recente "This Is Me... Now", lançado em 2024. Divulgação
Além de cantora e atriz, Lopez também é uma empresária de sucesso, com linhas de roupas, produtos de beleza e perfumes (como o famoso Glow). Reprodução Instagram @jlo
Em 1996, enquanto namorava o rapper "Diddy" Sean Combs, Lopez e ele se envolveram em um tiroteio em uma boate de Nova York e os dois chegaram a ser presos sob acusação de posse ilegal de arma e bens roubados. Flickr - dvsross
Horas depois, JLo foi liberada e todas as acusações contra ela foram retiradas. Wikimedia Commons/Everwest
A cantora foi casada com o ator cubano Ojani Noa, entre 1997 e 1998, seguido pela breve união com o dançarino Cris Judd, de 2001 a 2003. Reprodução/X
Seu relacionamento mais longo foi com o cantor Marc Anthony, com quem ficou casada por dez anos (2004 a 2014) e teve seus filhos gêmeos, Emme e Max. Domínio Público
Porém, o matrimônio mais midiático da cantora foi com o ator Ben Affleck. Eles começaram a namorar em 2002, terminaram em 2003 e reataram em 2021, 17 anos depois. Montagem / Wikimedia Commons
Depois de se casarem em julho de 2022, Lopez e Ben Affleck se divorciaram dois anos depois, em 2024. ReproduÃ§Ã£o/Instagram