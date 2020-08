Noiva é surpreendida com explosão em Beirute durante ensaio fotográfico; veja

Durante ensaio de casamento, noiva é surpreendida com explosão em Beirute, no Líbano (foto: Mahmoud Nakib) Beirute, no Líbano. A tragédia que aconteceu nessa quarta-feira, 04, até o momento deixou Um ensaio fotográfico de casamento registrou o momento da explosão em, no Líbano. A tragédia que aconteceu nessa quarta-feira, 04, até o momento deixou mais de 100 mortes e cinco mil feridos.









A noiva, Isaraa Seblani estava com o fotógrafo Mahmoud Nakib. Eles estavam fazendo as filmagens do casamento, com o buquê em cima do vestido, quando a explosão interrompe o ensaio.





No impacto, o buquê é jogado para longe e a noiva é retirada do local. O fotógrafo corre para registrar o momento e quando volta o local já está destruído.





Noiva é surpreendida com explosão em Beirute durante ensaio fotográfico pic.twitter.com/yEffBzn16U %u2014 Estado de Minas (@em_com) August 5, 2020







De acordo com o primeiro-ministro Hassan Diab, as explosões foram causadas pela detonação de 2.750 toneladas de nitrato de amônia , armazenadas no depósito do porto de Beiture.





Até o momento já foram registradas 135 mortes e mais de 5 mil feridos. Além disso, o governo também informou que entre 250 mil a 300 mil pessoas estão desabrigadas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.