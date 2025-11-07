Casal mais velho do mundo celebra 83 anos de casamento

Há mais de 80 anos, um encontro casual em um ginásio universitário deu início a uma das histórias de amor mais duradouras do mundo. Os norte-americanos Lyle e Eleanor Gittens, de 108 e 107 anos, foram reconhecidos pelo Guinness World Records como o casal mais velho de todos e com a união mais longeva, com uma idade combinada de 216 anos e 132 dias.

Eles se conheceram em 1941, na Universidade Clark Atlanta, na Geórgia (EUA). Lyle era jogador de basquete, e Eleanor estava na arquibancada para torcer pelo time da faculdade. O que começou com um olhar rapidamente se transformou em um compromisso: no ano seguinte, eles decidiram se casar, mesmo sabendo que Lyle logo seria convocado para a Segunda Guerra Mundial.

A cerimônia aconteceu em 4 de junho de 1942, durante uma licença de apenas três dias do Exército. Pouco depois, Lyle foi enviado para a Itália, onde serviu na 92ª Divisão de Infantaria. Enquanto isso, grávida do primeiro filho, Eleanor se mudou para Nova York, conheceu a família do marido e começou a trabalhar na folha de pagamento de uma empresa de peças de aeronaves. O casal manteve contato por cartas — muitas delas censuradas pelos correios militares, o que apagava parte das palavras de amor trocadas entre eles.

O casal mais velho do mundo compartilha a história de amor 83 anos depois de dizerem "sim" Divulgação

Com o fim da guerra, os dois puderam enfim viver juntos. Fixaram residência em Nova York, criaram os filhos Lyle Rogers, Angela e Ignae, e trabalharam lado a lado em cargos públicos após serem aprovados em concurso. Eleanor ainda voltou aos estudos e, aos 69 anos, concluiu um doutorado em Educação Urbana pela Universidade Fordham.

Mesmo após completarem 100 anos, permaneceram ativos e próximos à antiga universidade, participando de encontros e projetos da associação de ex-alunos. Já aposentados, mudaram-se para Miami para viver perto da filha Angela.

Questionados pelo pesquisador Ben Meyers, da LongeviQuest, sobre o segredo para um casamento tão longo, a resposta veio sem hesitação. “Nós nos amamos”, disse Eleanor. Lyle completou: “Eu amo minha esposa”. Em mais de oito décadas juntos, o casal descreve-se como “duas metades de uma mesma vida”.

Anteriormente, o título de casal mais longevo e velho do mundo era detido pelos brasileiros Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino, até que Manoel morreu em outubro deste ano.