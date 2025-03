Solidão é uma ameaça à saúde: como enfrentá-la e encontrar conexão

No fim de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu a solidão uma ameaça urgente à saúde. Embora a solidão seja uma questão antiga, ela se intensificou durante o longo período de lockdown e o distanciamento social impostos pela pandemia de covid-19, deixando muitas pessoas isoladas em casa. De acordo com dados da entidade, uma em cada quatro pessoas idosas sofre isolamento social em todas as regiões do mundo.

A ideia de solidão está muito ligada ao momento no qual estamos desacompanhados. Viver sozinho não quer dizer que a pessoa sofra de solidão. Os motivos relacionados de quem opta por morar sozinho são por exemplo a vontade de fazer as coisas do seu jeito, dispor de um espaço sem interferência de ninguém e ter a liberdade total dentro do espaço. Você não precisa ficar incomodando essa pessoa para arrumar um (a) namorada (o), pois ela pode estar feliz assim, sozinha. Quando uma pessoa se sente bem consigo mesma, ela não fica solitária, pois tem o seu próprio apoio e autocuidado inteiros e verdadeiros. A solidão é sinal de que algo está errado, aquele aperto no peito ou mal-estar, mesmo vivendo em família ou com amigos.

Sentir-se solitário pode ser desafiador, mas há várias estratégias que podem ajudar a enfrentar esse sentimento:

1. Cultive relações próximas: Tente se conectar com quem importa, amigos e familiares. Mesmo uma ligação breve ou mensagem pode trazer mais leveza ao seu dia.

2. Explore novos círculos: Participe de atividades em grupos de interesse, faça cursos ou trabalhos voluntários. Essas iniciativas são portas para conhecer novas pessoas com afinidades semelhantes.

3. Redes sociais com propósito: Em vez de apenas rolar a tela infinitamente, use as redes sociais de forma ativa. Comente, compartilhe momentos do seu dia e crie diálogos. Essa troca pode trazer mais proximidade.

4. Autocuidado: Corpo e mente conectados são essenciais. Praticar exercícios, meditar e manter uma alimentação saudável pode melhorar seu bem-estar geral.



5. Apoio especializado: Considere falar com profissionais de saúde mental. Eles podem oferecer suporte e estratégias personalizadas para entender e superar a solidão. Isso significa um sinal de força e não fragilidade.



6. Alimente suas paixões: Dedique-se a hobbies e atividades que tragam brilho a seus olhos. Isso pode proporcionar uma sensação de realização e prazer.

Lembre-se de que a solidão é uma experiência comum e que buscar ajuda demonstra coragem e cuidado consigo mesmo. Se precisar, não hesite buscar ajuda profissional e encontrar apoio em familiares e amigos.

