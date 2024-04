Solidão, mal do século. Por Rubens de Fraga Júnior, professor de Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (Fempar), destaca que a solidão é um estressor biopsicossocial significativo, com risco de mortalidade comparável ao de fumar mais de 15 cigarros por dia e mais prejudicial do que o alcoolismo, a obesidade e a falta de atividade física: "Apesar dos seus efeitos nocivos, as intervenções para resolver a discrepância entre a interação social desejada e a real são poucas e limitadas".



Rubens de Fraga Júnior destaca que, em um novo estudo, os cientistas pesquisadores do Regenstrief Institute e da Indiana University School of Medicine Monica Williams-Farrelly, Ph.D., Malaz Boustani, MD, MPH, e Nicole Fowler, Ph.D., MHSA, identificaram evidências que sugerem que os médicos de atenção primária podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento e manutenção de conexões pessoais para pacientes que vivenciam a solidão.



"O estudo descobriu que 53 por cento dos idosos na população de cuidados primários experimentam solidão. As evidências também sugerem que quando os idosos experimentam a solidão, a sua saúde física e mental relacionada com a qualidade de vida é significativamente reduzida", conta o professor.



“A primeira e óbvia resposta para a solidão é os médicos de atenção primária examinarem seus pacientes”, disse Williams-Farrelly, primeiro autor do estudo, cientista pesquisador da Regenstrief e professor assistente de pesquisa na IU School of Medicine.



A solidão tem influência significativa na saúde

“Com base na literatura e nas pesquisas, a solidão tem influências na saúde bastante significativas e bastante fortes, então da mesma forma que perguntamos aos idosos: você fuma? medindo a solidão e oferecendo soluções."



Williams-Farrelly , de acordo Rubens de Fraga Júnio, sugere que é imperativo que os médicos da atenção primária, e enfermeiros também forneçam recursos aos pacientes para ajudar a resolver esta questão significativa.



“Esta pesquisa é importante porque identifica e sugere evidências para intervenções que são necessárias para idosos na atenção primária que vivenciam a solidão. Os médicos da atenção primária devem discutir a solidão com seus pacientes idosos e fornecer recursos para ajudá-los a criar relações sociais significativas”.



Círculo de amigos

Uma intervenção eficaz, sugerem os investigadores, é o conceito de Círculo de Amigos, que consiste num modelo de reabilitação psicossocial baseado em grupo, com duração de três meses, que visa melhorar a interação e as amizades entre os participantes. O modelo demonstrou eficácia tanto na redução da solidão como na melhoria dos resultados de saúde, incluindo saúde subjetiva, cognição, mortalidade e redução dos custos de cuidados de saúde.



“À medida que os idosos envelhecem, eles passam por muitas mudanças em suas vidas devido a uma série de circunstâncias – aposentadoria, divórcio ou morte de familiares e amigos – tornando um pouco mais difícil para eles manter relações sociais. perdido com colegas de trabalho ou entes queridos, pode ser chocante”, disse o Williams-Farrelly. "Os idosos precisam que os seus médicos de cuidados primários rastreiem e sugiram recursos eficazes que lhes permitam manter, promover e desenvolver relações sociais."



Desde a pandemia da COVID-19, em 2020, a solidão só aumenta

Os dados foram recolhidos durante a pandemia de COVID-19, mas os investigadores identificaram uma tendência cada vez maior de solidão nesta população antes da pandemia global. Os números ainda estão aumentando hoje.



Este estudo utilizou dados de base do ensaio clínico Caregiver Outcomes of Alzheimer's Disease Screening (COADS), apoiado pela concessão R01AG056325 do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Institutos Nacionais de Saúde.



