Francisco Iglesias
Fundador da Startup Juventude Reversa | Empreendedor Social | Artista Visual | Engenheiro na Área de Telecom
JUVENTUDE REVERSA

Três idades do envelhecer: quando a vida muda de ritmo dentro de nós

Pesquisas apontam que corpo e mente mudam de ritmo em fases distintas da vida, sugerindo que o envelhecer é feito de pausas e novas formas de vitalidade

Francisco Iglesias
Colunista
09/10/2025 06:00

Idoso se exercita apoiado em grade; a busca da longevidade é um desafio para a ciência crédito: Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels

A longevidade é a medida da duração da vida — o tempo de existência possível de cada espécie. Mais do que contar anos, longevidade é preservar a vitalidade física, mental e social em cada etapa da jornada. Ela resulta de uma combinação delicada entre genética, estilo de vida, ambiente e vínculos afetivos.

A visão tradicional do envelhecimento como um processo contínuo e progressivo vem sendo cada vez mais questionada. Pesquisas, como a conduzida pela Universidade de Stanford, sugerem que as transformações fisiológicas não se concentram apenas na velhice, mas se manifestam em momentos específicos ao longo da vida. O corpo humano, mostram os cientistas, não envelhece em linha reta: há pontos de inflexão, por volta dos 34, 50 e 78 anos, em que o ritmo biológico muda de forma perceptível, como se a própria vida tivesse suas pausas e renascimentos.

Já aos 60, surge um segundo ponto de virada, quando corpo e mente passam a operar com outra lógica, menos voltada à velocidade e mais à sabedoria da seleção, da pausa e da escuta. Por fim, por volta dos 78 anos, o organismo vive uma nova reorganização profunda, que desafia o estereótipo do declínio e pode revelar, paradoxalmente, um novo tipo de vitalidade: mais serena, sensorial e emocional.

Aos 34 anos, a primeira inflexão marca o fim da juventude biológica e o início de um novo equilíbrio interno: o metabolismo desacelera, os níveis hormonais mudam e a percepção do tempo se torna mais nítida. Já por volta dos 50, uma segunda virada ganha força, como revelou um estudo recente, publicado na revista Nature, quando diferentes órgãos passam a envelhecer em ritmos desiguais. O corpo deixa de ser um conjunto harmônico e passa a operar em tempos próprios: o coração, o fígado, o cérebro e a pele seguem caminhos distintos, como se cada um tivesse sua própria idade. Por fim, aos 78 anos, o organismo vive uma reorganização mais profunda, que desafia o estereótipo do declínio e pode revelar, paradoxalmente, um novo tipo de vitalidade — mais serena, sensorial e emocional. Nessas três passagens, a ciência confirma o que a experiência humana sempre intuiu: o envelhecer é feito de camadas.

Pesquisas futuras sobre a natureza de tais eventos podem aprimorar nossa compreensão do envelhecimento e abrir caminho para novas estratégias terapêuticas, talvez capazes de equilibrar os ritmos internos do corpo e prolongar não apenas a vida, mas também a qualidade das pausas entre suas estações. E, quem sabe, ensinar que a juventude não termina: apenas muda de lugar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

