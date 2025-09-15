Envelhecimento saudável

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O número de indivíduos com 60 anos ou mais no Brasil passou de 11,3% para 14,7% da população, segundo o IBGE. Estima-se que, até 2050, mais de 2 bilhões de pessoas estarão nessa faixa etária.

O envelhecimento populacional e o aumento da longevidade, somados às transformações próprias da velhice, trazem implicações e desafios nas dimensões social, econômica e de saúde, evidenciando a necessidade de estudos que favoreçam o bem-estar da pessoa idosa.

Com esse objetivo, a fisioterapeuta, professora e doutora em gerontologia Cristina Cristovão Ribeiro organizou o livro "Propósito de vida da pessoa idosa”, em parceria com outros 13 autores, especialistas em gerontologia de diferentes áreas de atuação. A obra nasceu a partir de sua tese de doutorado e foi uma das vencedoras do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025.

O bem-estar das pessoas idosas têm recebido atenção crescente de diversas especialidades médicas e terapêuticas, que oferecem recursos para promover uma longevidade saudável. “O propósito de vida pode ser fortalecido por meio do envolvimento em atividades de lazer, educacionais, filantrópicas, sociais, culturais ou familiares. Mesmo pequenas mudanças comportamentais podem contribuir para um maior senso de intencionalidade, utilidade e relevância”, afirma Cristina.

Segundo a pesquisadora, intervenções voltadas para o aprimoramento do propósito de vida em idosos podem contribuir para fortalecer as reservas neurológicas e cognitivas, além de ampliar o senso de controle e competência. Também podem ser fundamentais para atenuar, retardar e diminuir o ritmo do declínio cognitivo, da morbidade e da incapacidade em idades mais avançadas.

O livro está organizado em quatro partes. Cada capítulo apresenta um panorama dos estudos sobre o tema e traz relatos de casos que ilustram como a perspectiva do propósito de vida pode beneficiar a saúde física e mental dos idosos. Como complemento, a obra ainda reúne sugestões de documentários, séries, dramas, romances, comédias e aventuras que abordam o envelhecimento, selecionados para inspirar uma nova postura diante dos conceitos relacionados ao propósito de vida.

Serviço

• Livro: Propósito de vida da pessoa idosa

• Organizadora: Cristina Cristóvão Ribeiro

• Editora: Summus Editorial

• Páginas: 224

• Preço: R$ 96,70

• Onde encontrar: www.gruposummus.com.br/; Amazon