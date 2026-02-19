Assine
RELIGIÃO

Orar faz bem? O que a ciência já descobriu sobre os efeitos da fé na saúde

Estudos mostram que a meditação e a oração podem reduzir o estresse e a ansiedade; entenda os benefícios da espiritualidade para a mente e o corpo

João Renato Faria
João Renato Faria
Repórter
19/02/2026 11:12

Pesquisas indicam que a oração pode trazer benefícios significativos para a saúde mental e a redução do estresse crédito: Freepik.com

Em tempos de maior reflexão espiritual, como a quaresma, cresce o interesse por práticas de fé. Milhares de fiéis acompanham transmissões ao vivo, como as do Santo Rosário, renovando uma busca por conexão espiritual. Esse movimento levanta uma questão antiga que a ciência tem se esforçado para responder: a oração pode, de fato, trazer benefícios concretos para a saúde?

A resposta parece apontar para um sim. Diversas pesquisas na área da neurociência têm explorado os efeitos da oração e da meditação no cérebro. Exames de imagem mostram que práticas contemplativas podem ativar regiões cerebrais ligadas à regulação emocional, ao foco e à empatia, enquanto diminuem a atividade na área associada ao estresse e à ansiedade.

Um dos efeitos mais evidentes é a redução do estresse. A repetição de preces, mantras ou textos sagrados pode induzir um estado de relaxamento profundo, semelhante ao alcançado com a meditação. Isso ajuda a diminuir os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, no organismo.

Essa calma mental se reflete diretamente no corpo. A prática regular de momentos de oração pode contribuir para a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. Para quem lida com dores crônicas, a fé também pode alterar a percepção da dor, tornando-a mais administrável.

Benefícios para a saúde mental

No campo da saúde mental, os benefícios são ainda mais claros. A fé frequentemente oferece um forte senso de propósito e esperança, fatores essenciais para enfrentar adversidades. Acreditar em algo maior pode aumentar a resiliência psicológica e fornecer um mecanismo de enfrentamento diante de doenças ou perdas.

Além disso, muitas práticas religiosas são comunitárias, o que fortalece os laços sociais. O sentimento de pertencimento a um grupo e o suporte mútuo são pilares para o bem-estar, ajudando a combater a solidão e a promover um ambiente de acolhimento.

É importante notar que os benefícios observados pela ciência não estão ligados a uma religião específica. O que parece ser determinante é o ato de introspecção, a crença em uma força superior e a disciplina da prática regular, seja por meio da oração, da meditação ou de outros rituais que promovam a conexão interior.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay