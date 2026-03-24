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Ranking do MEC: quais as melhores faculdades de medicina de Minas

Saiba quais instituições mineiras se destacaram no Enamed e veja a lista das avaliações para ajudar futuros estudantes na escolha do curso

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
24/03/2026 11:33

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Ranking do MEC: quais as melhores faculdades de medicina de Minas
A Faculdade de Medicina da UFMG é uma das instituições em Minas Gerais que alcançou nota 5, máxima de excelência, no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). crédito: Arquivo / Faculdade de Medicina da UFMG

O Ministério da Educação (MEC) anunciou sanções a diversas faculdades de medicina em Minas Gerais após os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A medida foi tomada devido ao baixo desempenho dos estudantes de algumas instituições, resultando em penalidades que vão desde a supervisão intensificada até a redução de vagas e a suspensão de novos ingressos.

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Aplicado pela primeira vez em 2023, o Enamed não é um requisito obrigatório para a validação do diploma de medicina. O exame funciona como uma avaliação da qualidade dos cursos e seus resultados podem ser utilizados como critério para o acesso a programas de residência médica. A avaliação classifica os cursos em uma escala de 1 a 5, onde 1 e 2 são considerados insatisfatórios, 3 é satisfatório, 4 representa alta qualidade e 5 indica excelência.

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As instituições com conceitos 1 ou 2 entram em um processo de supervisão. Aquelas com nota 2 podem sofrer redução de vagas, enquanto as com nota 1 enfrentam a suspensão de novos ingressos. As faculdades notificadas têm um prazo de 30 dias para apresentar defesa antes que as sanções sejam aplicadas. O objetivo é estimular a melhoria contínua dos cursos de medicina no país.

Para futuros estudantes, os resultados do Enamed são uma ferramenta valiosa na hora de escolher onde estudar. As notas refletem diretamente a qualidade da formação teórica e prática que a instituição oferece, impactando a preparação dos alunos para os desafios do mercado de trabalho e da residência médica.

Confira as faculdades mineiras mais bem avaliadas

Várias instituições de Minas Gerais se destacaram com um excelente desempenho no exame, consolidando sua reputação. Entre as mais bem avaliadas, duas alcançaram a nota máxima (5), que representa um nível de excelência:

Outras instituições também foram reconhecidas pela alta qualidade, recebendo nota 4:

  • Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

  • Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

  • Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Instituições que sofreram sanções

Por outro lado, algumas faculdades receberam conceitos insatisfatórios (1 ou 2) e foram notificadas pelo MEC. Essas instituições passarão por um acompanhamento rigoroso para adequar seus projetos pedagógicos. Confira a lista das penalizadas:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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