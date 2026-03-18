Confira as faculdades de medicina que foram penalizadas pelo MEC em Minas

O Ministério da Educação (MEC) intensificou a fiscalização sobre cursos de medicina com baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e adotou uma série de penalidades que já estão em vigor em todo o país. Em Minas Gerais, 12 instituições foram atingidas por medidas que vão desde a redução de vagas até a suspensão de novos ingressos, dependendo do nível de desempenho dos estudantes.

No cenário nacional, 107 dos 350 cursos avaliados receberam notas 1 e 2, classificadas como insuficientes. Em Minas, os cursos penalizados não atingiram o mínimo de 60% de alunos com proficiência adequada. Ao todo, 99 cursos de medicina estão sob supervisão direta do MEC, sendo a maioria deles (87) vinculada a instituições privadas.

As sanções passaram a valer imediatamente após a publicação das portarias e, segundo o MEC, permanecem em vigor pelo menos até a divulgação dos resultados do Enamed de 2026. Estudantes que ingressaram no início deste ano não serão afetados pelas medidas.

Escala de penalidades

O que chama atenção é a lógica progressiva adotada pelo MEC para aplicação das punições. As penalidades são diretamente proporcionais ao percentual de alunos considerados proficientes, tornando-se mais severas à medida que os indicadores de qualidade caem.

Cursos com desempenho mais crítico – até 30% de estudantes com rendimento adequado – recebem as sanções mais duras. Nesses casos, há suspensão imediata de novos ingressos, proibição de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e impedimento de ampliar o número de vagas.

Já as instituições com desempenho entre 30% e 39,9% continuam sob forte restrição: sofrem corte de 50% das vagas ofertadas e seguem impedidas de oferecer financiamento estudantil por meio do Fies.

Na faixa entre 40% e 49,9%, classificada como nota 2, as punições são mais brandas. Os cursos devem reduzir em 25% o número de vagas e permanecer fora do programa de financiamento.

Por fim, cursos com índice entre 50% e 59,9%, também dentro da nota 2, não têm redução imediata de vagas, mas passam a ser monitorados de perto pelo MEC. Nesses casos, é instaurado um processo de supervisão contínua, com possibilidade de aplicação de sanções mais rígidas caso não haja melhora no desempenho.

Instituições mineiras impactadas

Conceito 1 (menos de 30% dos concluintes proficientes):

8 instituições receberam as sanções, nenhuma delas de Minas.

Conceito 1 (a partir de de 30% e menos de 40% dos concluintes proficientes):

12 instituições, duas delas de Minas Gerais.

Centro Universitário Presidente Antônio Carlos, em Juiz de Fora

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh), em Vespasiano

Conceito 2 (a partir de 40% e menos de 50% dos concluintes):

33 instituições, sendo uma de Minas Gerais.

Faculdade Atenas Passos, em Passos

Conceito 2 (a partir de 50% e menos de 60% dos concluintes proficientes):

42 instituições, sendo nove de Minas. No mesmo conceito, quatro outras universidades federais estão passando pelo procedimento preparatório de supervisão; nenhuma delas é deste estado.

Faculdade de Medicina de Barbacena, em Barbacena

Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares

Universidade de Itaúna, em Itaúna

Centro Universitário Faminas, em Muriaé

Centro Universitário Unifacig, em Manhuaçu

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, em Ponte Nova

Faculdade de Minas, em Belo Horizonte

Centro Universitário Vértice, em Matipó

Faculdade Atenas Sete Lagoas, em Sete Lagoas

Como funcionam as notas do MEC

As penalidades estão diretamente ligadas ao sistema de avaliação da educação superior, que atribui notas de 1 a 5 aos cursos e instituições. Notas 1 e 2 indicam desempenho muito insatisfatório, enquanto a nota 3 representa o atendimento aos requisitos mínimos. Já as notas 4 e 5 sinalizam qualidade acima da média e excelência, respectivamente.

Para chegar a esses resultados, o MEC utiliza uma série de indicadores. Entre os principais está o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que considera o desempenho dos estudantes, a qualificação do corpo docente, a infraestrutura e os recursos pedagógicos disponíveis.

Outro parâmetro importante é o Índice Geral de Cursos (IGC), que avalia a instituição como um todo a cada três anos, com base na média dos CPCs e também nos programas de pós-graduação. Há ainda o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), que mede a evolução dos alunos ao longo do curso.

Cursos com notas mais baixas nesses indicadores são justamente os que entram no radar do MEC e passam a sofrer intervenções mais duras, como as anunciadas nesta semana.

Fiscalização

Além das penalidades, instituições com notas 1 e 2 também recebem visitas de avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que verificam as condições de funcionamento e apontam ajustes necessários.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro