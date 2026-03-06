Assine
UFMG inaugura salas de cuidados parentais e fraldários; veja fotos

Os espaços oferecem estrutura para amamentação, descanso e alimentação a crianças, visando facilitar a permanência de alunos com filhos na instituição

Larissa Leone*
  • Sala de cuidados parentais do Instituto de Ciências Exatas (Icex), no Campus Pampulha em Belo Horizonte.
    Sala de cuidados parentais do Instituto de Ciências Exatas (Icex), no Campus Pampulha em Belo Horizonte. Foto: Nathalie Rajão | UFMG
  • Sala de cuidados parentais na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), no Campus Pampulha em Belo Horizonte
    Sala de cuidados parentais na Faculdade de Filosofia e Ci&ecirc;ncias Humanas (Fafich), no Campus Pampulha em Belo Horizonte Foto: Divulgação/ UFMG
  • Sala de cuidados parentais na Faculdade da Medicina, no Campus Saúde em Belo Horizonte
    Sala de cuidados parentais na Faculdade da Medicina, no Campus Saúde em Belo Horizonte Foto: Nathalie Rajão | UFMG
  • Sala de cuidados parentais na Instituto de Ciências Biológicas (ICB), no Campus Pampulha em Belo Horizonte
    Sala de cuidados parentais na Instituto de Ciências Biológicas (ICB), no Campus Pampulha em Belo Horizonte Foto: Divulgação/UFMG
