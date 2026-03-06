MELHORIAS
UFMG inaugura salas de cuidados parentais e fraldários; veja fotos
Os espaços oferecem estrutura para amamentação, descanso e alimentação a crianças, visando facilitar a permanência de alunos com filhos na instituição
Sala de cuidados parentais do Instituto de Ciências Exatas (Icex), no Campus Pampulha em Belo Horizonte. Foto: Nathalie Rajão | UFMG
Sala de cuidados parentais na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), no Campus Pampulha em Belo Horizonte Foto: Divulgação/ UFMG
Sala de cuidados parentais na Faculdade da Medicina, no Campus Saúde em Belo Horizonte Foto: Nathalie Rajão | UFMG
Sala de cuidados parentais na Instituto de Ciências Biológicas (ICB), no Campus Pampulha em Belo Horizonte Foto: Divulgação/UFMG