‘Um grande sucesso’, afirma novo reitor da UFMG sobre vestibular seriado

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O novo reitor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Alessandro Fernandes Moreira, avalia o primeiro ano do processo seletivo de ingresso na instituição como um grande sucesso. Além disso, ele projeta que a procura pelo sistema, por parte dos candidatos, deve aumentar nos próximos anos.

“Tivemos baixa desistência dos estudantes que se inscreveram, o que nos coloca uma grande responsabilidade, pois projeta um maior número de candidatos a fazerem o processo seletivo. Os desafios que apareceram em relação à primeira etapa do primeiro ciclo são questões mais voltadas para logística que temos de estar atentos”, pontuou.

Moreira destaca que há possibilidade de ampliar a aplicação para mais cidades do estado. Porém, isso ainda está em fase de discussão. “É mais uma alternativa ao ingresso na universidade. Precisamos criar alternativas. Se só tem uma alternativa, você exclui. Se cria várias, você inclui um maior número de pessoas.”

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o reitor também abordou os principais desafios à frente da UFMG. Isso, segundo ele, vai fazer com que a universidade se aproxime da sociedade. Moreira foi empossado no cargo em 19 de março e permanece até 2030.

Além dos desafios, o reitor abordou os planos da instituição para o centenário, a ser comemorado em 7 de setembro de 2027: um novo campus em Betim (Região Metropolitana de Belo Horizonte), repasse de verbas do Ministério da Educação e políticas de permanência para os alunos.

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Moreira ainda fez uma avaliação do primeiro ano do processo seletivo seriado para ingresso na instituição, as obras do Centro Nacional de Vacinas, a possibilidade do fim do ensino em tempo integral do Centro Pedagógico da UFMG e do funcionamento do bandejão aos fins de semana.