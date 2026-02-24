Ranking das melhores: como a UFMG se posiciona no Brasil e no mundo

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se firma como uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do Brasil e da América Latina. Consistentemente, a universidade aparece em posições de destaque nos principais rankings acadêmicos, tanto nacionais quanto internacionais, refletindo sua excelência em ensino, pesquisa e extensão.

Com sede em Belo Horizonte, a instituição é uma das maiores do país em número de estudantes e programas de pós-graduação. Essa relevância a torna um polo de atração para talentos e um centro de produção de conhecimento científico, o que justifica sua busca frequente em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Desempenho em avaliações globais

Em avaliações internacionais, a UFMG demonstrou uma melhora significativa. No QS World University Rankings 2026, a instituição saltou para a posição 595, uma subida de quase 80 posições em relação ao ano anterior. A universidade também teve um desempenho notável no QS Sustainability Rankings 2026, onde avançou da 786ª para a 316ª posição mundial, consolidando sua reputação global.

Outro indicador importante é o Times Higher Education (THE) World University Rankings, que, em suas edições mais recentes, também posiciona a UFMG entre as principais universidades latino-americanas. A avaliação considera critérios como a qualidade do ensino, o ambiente de pesquisa e a citação de trabalhos científicos, áreas em que a instituição mineira demonstra forte desempenho.

Posição no cenário nacional

No Brasil, a UFMG ocupa uma posição ainda mais proeminente. Avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2025, por exemplo, a classificam como a segunda melhor universidade federal do país. Além disso, o Ranking Universitário Folha (RUF), em suas edições mais recentes, tradicionalmente coloca a instituição entre as cinco melhores em sua classificação geral.

O desempenho é impulsionado por cursos de alta qualidade em diversas áreas do conhecimento. Carreiras como Medicina, Direito, Engenharia e Ciência da Computação frequentemente aparecem entre as mais bem avaliadas do Brasil, o que naturalmente eleva a nota de corte para ingresso na instituição.

A força da UFMG está diretamente ligada à sua intensa produção científica e tecnológica. A universidade é uma das que mais registram patentes no país, evidenciando seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias que impactam a sociedade. A qualidade de seu corpo docente e a infraestrutura robusta são outros fatores que contribuem para o reconhecimento.

Esse conjunto de fatores explica por que a UFMG é uma das instituições mais desejadas pelos estudantes no Sisu. A alta concorrência e as notas de corte elevadas são um reflexo direto do prestígio que a universidade construiu ao longo de sua história, mantendo-se como referência em educação superior de qualidade no Brasil.

